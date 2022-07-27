28 июля украинцы впервые будут отмечать новый государственный праздник: в чем его суть

История внедрения праздника

Почти год назад, 24 августа, во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины был введен новый праздник

Он установлен указом президента Владимира Зеленского, подписанным во время торжеств к годовщине.

Этот праздник совпал с исторической для украинцев датой - Днем крещения Киевской Руси - Украины, а также днем памяти святого князя Владимира Великого.

Тогда же во время речи на торжественном заседании Верховной рады Украины президент сообщил, что День Украинской государственности станет выходным днем.

Однако из-за военного положения дополнительные выходные отменяются. Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

Фото: в Украине впервые отпразднуют День Украинской Государственности (Getty Images)

В чем суть праздника

Верховная рада в мае 2022 года утвердила законопроект, который прошел под № 5864 и был поддержан 257 голосами.

Как говорится в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетней истории украинского государства.

Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины к современной Украине.

День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, который продвигает Российская Федерация. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не являются отдельным народом, а составной частью "триединого русского народа".