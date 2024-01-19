241 бригада ТрО показала близько тисячі дронів та 20 вантажівок, отриманих від столиці
За кошти столичного бюджету 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ придбала 20 вантажівок та близько тисячі дронів, а також відремонтувала сотні авто.
Про це повідомляється на сторінці 241 бригади у Facebook.
"Дякуємо щиро Київській міській територіальній громаді за допомогу нашій 241 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ у 2023 році! Завдяки коштам, наданим Київською громадою, нашою бригадою було придбано два десятки нових сучасних вантажівок Man, близько тисячі дронів та інших БПЛА, а також відремонтовані сотні військових автівок", - повідомили у бригаді.
Захисники також зазначили, що завдяки допомозі Києва невдовзі отримають також тягачі і трали.
"Найближчим часом вже закінчується оформлення всіх необхідних документів та має відбутися придбання трьох потужних тягачів і тралів для транспортування важкої броньованої військової техніки", - йдеться у повідомленні.
Бійці відзначили, що завдяки допомозі столиці боєздатність підрозділу збільшиться в рази.
"Ми розраховуємо на подальшу плідну співпрацю з Територіальною громадою міста Києва у 2024 році та збільшення в рази боєздатності нашої бригади завдяки допомозі столиці", - наголосили у 241 бригаді ТрО.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у 2023 році Київ спрямував на допомогу військовим 7 мільярдів гривень, близько 10% свого бюджету. В тому числі близько 1 мільярда гривень було виділено на дрони.
Також Кличко повідомив, що Київрада 18 січня виділила ще 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів за програмою "Захисник Києва".