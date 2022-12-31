"Не думав ні секунди": 24-річний боєць "Азова" усиновить 8 дітей, батьки яких підірвалися на міні

Чому "азовець" вирішив усиновити 8 дітей

Річ у тому, що військовий дітям не чужа людина. Він молодший брат їхнього загиблого тата Петра. Сам 24-річний "азовець" Володя із багатодітної родини. У нього в сім'ї було десять дітей, тому добре знає, що таке жити в багатодітній сім'ї.

"Нам Володимир зізнався, що не думав жодної секунди, щоб стати фактично батьком для своїх восьми племінників і племінниць, наймолодшій з яких, Маші, лише два місяці", - розповіли в Олевській громаді про військового.

За його словами, діти його дуже люблять. Вони самі після похорону батьків говорили, що хотіли б залишитися з ним.

Єдине, що зараз є один нюанс. Володимир поки що не перебуває в офіційному шлюбі. Але він має дівчину, з якою вони збираються оформити відносини. Наречена дуже зраділа та схвалила вчинок Володимира.

Володимир зі своїми племінниками (фото: fakty.ua)

Що сталося з батьками дітей

Батьки вісьмох дітей 7 грудня в обід поверталися додому із сусіднього села, проте їхній мікроавтобус вибухнув на міні. 32-річна Марія та 38-річний Петро загинули на місці. Шансів вижити не мали. Вибух був настільки сильним, що авто розірвало на шматки.

Марія та Петро підірвалися на міні (фото: fakty.ua)

Відомо, що 24-річний Володимир після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов до армії добровольцем, але його не взяли. Хлопцю відмовили, сказавши, що недостатньо досвіду.

Після цього він потрапив у полк "Азов" і служив там під позивним "Вовком" на Донбасі.