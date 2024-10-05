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2025 принесе невдачі у стосунках трьом знакам Зодіаку. Як уникнути помилок

Любовний гороскоп на 2025 рік (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже за два місяці розпочнеться новий рік. І він може принести представникам трьох знаків Зодіаку проблеми у стосунках. Вони ризикують втратити кохання та посваритися з тими, ким дуже дорожать.

Кому гороскоп на 2025 рік обіцяє невдачі і як уникнути проблем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Овен

Наступного року вам варто пам'ятати, що у стосунках можливі кризи. І якщо ви не готові втрачати того, кого любите, будьте готові до компромісів та чесних розмов. Звичайно, не всі розмови бувають приємними, проте якщо вони щирі - то краще нехай будуть вони, а не брехня чи нерозуміння.

Швидше за все, у 2025 році ваші стосунки можуть піддатися перевірці на міцність - відстанню чи конфліктами. Однак зірки вказують, що вам не варто піддаватися емоціям, ви зможете все виправити.

Скорпіон

Швидше за все, на початку нового року вам захочеться побути на самоті. І в цьому немає нічого поганого, адже всім потрібен відпочинок та час на перезавантаження. Головне - попередити про це свою другу половинку.

Не варто надто закриватися у собі. Зірки радять вам навчитися говорити про свої почуття. Так ви зможете провести 2025 рік в гармонії та вправно згладити всі гострі кути.

Терези

Не всім мріям судилося здійснитися, а якщо ви відмовляєтесь знімати рожеві окуляри та обманюєте самі себе, розчарування може бути дуже серйозним та неприємним. Однак якщо ви зумієте вчасно одуматись - проблеми обійдуть вас стороною.

Любовний гороскоп на 2025 рік обіцяє вам не зовсім легкі випробування, вони торкнуться ваших стосунків. І якщо ви не хочете залишитися на самоті та з розбитим серцем, то вже зараз настав час почати щось змінювати.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які знаки Зодіаку стали головними щасливчиками суботи.

Крім цього, нещодавно стало відомо, у яких знаків Зодіаку почнеться "біла" смуга.

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