2023-й буде дуже важким: знаки Зодіаку, яким сильно не пощастить у рік Кролика

Телець

Тельцям належить підтягнути пояси, оскільки вони зіштовхнуться з фінансовими проблемами та робочою кризою. Представникам знака важливо грамотно розподіляти свої фінанси та не витрачатися емоційно.

Астрологи кажуть, що 2023 року в життя Тельців повернуться друзі з минулого, які можуть допомогти вибратися з неприємностей.

Терези

У рік Чорного Кролика знаку не варто мріяти про великі цілі, оскільки удача буде не на боці Терезів. Тому представникам знака краще зайнятися накопиченням стану та налагодження контактів з близькими людьми.

Наприкінці року Терези зможуть реалізувати амбіції, а друзі зможуть підтримати та допомогти.

Козеріг

Козероги можуть зіткнутися з проблемами зі здоров'ям, які змотивують їх переглянути свій шалений ритм життя.

На щастя, навесні у вас може з'явитися додаткове джерело доходів. Фінансове становище покращиться, якщо відмовитися від роботи з ненадійними людьми і не вступати у суперечки.