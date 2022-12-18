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2023-й буде дуже важким: знаки Зодіаку, яким сильно не пощастить у рік Кролика

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2023 рік розповість про знаки Зодіаку, яким не пощастить у наступному році, покровителем якого стане Чорний Водяний Кролик. Невезіння може стосуватися різних сфер життя – від особистого до фінансового.

Хто стане найневдачливішим у прийдешньому році, пише Bigmir.net.

Телець

Тельцям належить підтягнути пояси, оскільки вони зіштовхнуться з фінансовими проблемами та робочою кризою. Представникам знака важливо грамотно розподіляти свої фінанси та не витрачатися емоційно.

Астрологи кажуть, що 2023 року в життя Тельців повернуться друзі з минулого, які можуть допомогти вибратися з неприємностей.

Терези

У рік Чорного Кролика знаку не варто мріяти про великі цілі, оскільки удача буде не на боці Терезів. Тому представникам знака краще зайнятися накопиченням стану та налагодження контактів з близькими людьми.

Наприкінці року Терези зможуть реалізувати амбіції, а друзі зможуть підтримати та допомогти.

Козеріг

Козероги можуть зіткнутися з проблемами зі здоров'ям, які змотивують їх переглянути свій шалений ритм життя.

На щастя, навесні у вас може з'явитися додаткове джерело доходів. Фінансове становище покращиться, якщо відмовитися від роботи з ненадійними людьми і не вступати у суперечки.

Раніше ми писали про те, що чекає кожен знак Давньоукраїнського гороскопу.

Крім того, читайте, кому зі знаків Зодіаку пощастить у січні 2023.

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