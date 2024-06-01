20 історичних персонажів, у яких були досить дивні звички

Наполеон Бонапарт

Наполеон Бонапарт, знаменитий французький полководець та імператор, мав дивну звичку щоранку приймати холодну ванну. Він вважав, що ця практика допомагає оживити його тіло та розум, і навіть побудував для цієї мети спеціальну ванну.

Наполеон Бонапарт (фото: Britannica)

Бенджамін Франклін

Бенджамін Франклін, один із батьків-засновників Америки, захоплювався повітряними ваннами. Він часто проводив час, сидячи голим перед відкритим вікном, вважаючи, що свіже повітря необхідне для хорошого здоров'я.

Бенджамін Франклін (фото: Wikimedia)

Королева Єлизавета I

Королева Англії Єлизавета I була відома своєю любов'ю до цукру. Щодня вона споживала величезну кількість солодощів, включаючи марципан, цукати та цукрові скульптури. Насправді кажуть, що на момент смерті її зуби були настільки зруйновані, що їх довелося видалити.

Корольова Єлизавета I (фото: Britannica)

Вольфганг Амадей Моцарт

Знаменитий композитор Вольфганг Амадей Моцарт мав звичку постійно стукати ногою та видавати дивні звуки під час роботи. Він також підстрибував від хвилювання, коли йому подобався певний музичний твір.

Вольфганг Амадей Моцарт (фото: Britannica)

Вінсент Ван Гог

Вінсент Ван Гог, голландський художник, відомий своїми яскравими та барвистими витворами мистецтва, мав дивну звичку їсти жовту фарбу. Він вважав, що жовтий колір позитивно впливає на його настрій і часто споживав невелику кількість фарби, щоб підняти його собі.

Вінсент Ван Гог (фото: Wikimedia)

Чарльз Дарвін

Чарльз Дарвін, англійський натураліст, відомий своєю теорією еволюції, мав дивну звичку збирати та класифікувати різні об'єкти, у тому числі морські мушлі, скам'янілості та пташине пір'я. Він годинами вивчав і класифікував ці предмети, часто на шкоду решті своєї роботи.

Чарльз Дарвін (фото: ThoughtCo)

Марія Кюрі

Марія Кюрі, фізик та хімік польського походження, мала звичку носити у кишені пробірки, повні радіоактивних речовин. Вона часто використовувала їх у своїх експериментах, наражаючи себе при цьому на небезпечний рівень радіації.

Марія Кюрі (фото: Wikimedia)

Альберт Ейнштейн

Альберт Ейнштейн, знаменитий фізик і математик, мав звичку не носити шкарпетки. Він вважав, що шкарпетки - це непотрібна проблема, і часто обходився без них навіть у холодну погоду.

Альберт Ейнштейн (фото: Britannica)

Королева Вікторія

Англійська королева Вікторія мала дивну звичку носити з собою шматок хліба, куди б вона не пішла. Вона використала його, щоб годувати птахів у парку або роздавати жебракам, яких зустрічала на вулиці.

Королева Вікторія (фото: HistoryExtra)

Ернест Хемінгуей

Американський письменник Ернест Хемінгуей мав звичку писати стоячи. Він вважав, що ця практика допомагає йому ясніше мислити та ефективніше писати, і навіть мав для цієї мети спеціальний письмовий стіл.

Ернест Хемінгуей (фото: Esquire)

Зигмунд Фрейд

Зігмунд Фрейд, австрійський психоаналітик та засновник психоаналізу, мав звичку викурювати до 20 сигар на день. Він вважав, що куріння допомагає йому мислити більш ясно, і навіть прописував сигари деяким своїм пацієнтам як терапію.

Зігмунд Фрейд (фото: Wikimedia)

Чарльз Діккенс

Чарльз Діккенс, знаменитий англійський письменник, мав звичку переставляти меблі у своєму будинку щоразу, коли закінчував нову книгу. Він вважав, що це допомогає йому очистити розум і почати новий проект знову.

Чарльз Діккенс (фото: The Guardian)

Бетховен

Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, мав дивну звичку перед твором обливати голову холодною водою. Він вважав, що ця практика допомагає стимулювати його мозок та підвищити концентрацію уваги.

Людвіг ван Бетховен (фото: Wikimedia)

Нікола Тесла

Нікола Тесла, сербсько-американський винахідник та інженер-електрик, мав звичку рахувати свої кроки та виконувати різні уявні обчислення під час ходьби. Він вважав, що ця практика допомагає зберігати його розум гострим та зосередженим.

Нікола Тесла (фото: Britannica)

Ісаак Ньютон

Ісаак Ньютон, англійський математик і фізик, мав дивну звичку вставляти металевий щуп у очницю і натискати на очне яблуко. Він вважав, що ця практика допомагає стимулювати його зоровий нерв та покращити зір.

Ісаак Ньютон (фото: Wikimedia)

Вірджинія Вульф

Вірджинія Вульф, англійська письменниця та феміністка, мала звичку писати у садовому сараї. Вона вважала, що усамітнення і тиша сараю допомагають їй зосередитися на письменстві та створити свої найкращі роботи.

Вірджинія Вульф (фото: Wikimedia)

Мікеланджело

Мікеланджело, італійський художник та скульптор епохи Відродження, мав звичку працювати у своєму ліжку. Він часто малював і ліпив лежачи, підпираючи голову та руки подушками.

Мікеланджело (фото: Britannica)

Піфагор

Піфагор, грецький філософ і математик, мав дивну звичку уникати бобів. Він вважав, що боби - це форма зла, і не їв їх і не дозволяв своїм послідовникам їсти їх.

Піфагор (фото: The Marginalian)

Едгар Аллан По

Едгар Аллан По, американський письменник та поет, мав звичку писати, лежачи на дивані. Він вважав, що ця позиція допомагає йому мислити більш ясно та творчо.

Едгар Аллан По (фото: Britannica)

Марія-Антуанетта

Марія-Антуанетта, остання королева Франції до Французької революції, мала дивну звичку колекціонувати мініатюрних тварин. У неї був звіринець із крихітних тварин, включаючи собак, корів і навіть жирафа, яких вона тримала у своїх особистих апартаментах.

Марія-Антуанетта (фото: Smithsonian Magazine)