2,5-річний Женя з Одеси отримав сучасні слухові апарати від Фонду Ахметова

"Коли стало помітно, що він недочуває, перевірилися - і зрозуміли, що в нас ще й така проблема додалася. Знайшли номер телефону Фонду Ріната Ахметова. Нам погодили слухові апарати. Ми вдячні безмежно, бо зараз таке становище, що коштів ні на що не вистачає. Будемо старатися і все у нас вийде - ми впораємося", - каже батько Олексій.

Виховувати малюка допомагає мама Олексія та бабуся Жені, Олена Анатоліївна. Жінка зізнається, що усвідомити та прийняти наявність особливостей здоров’я дитини було важко, але допомога Фонду сприяє подоланню цієї життєвої сходинки.

"Це нас рухає вперед: пізнавати, чути світ, емоції, жити далі, рухатися. Складно, нелегко. Але заради цього треба жити. Усе зроблено швидко, злагоджено. Ціла команда працює. Я дуже вдячна як людина, як бабуся", - каже Олена.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU