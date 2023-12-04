19-річний українець потрапив до реанімації через обмороження: ось що не можна робити на холоді

Деталі інциденту

Так, 03 грудня о 00:44 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення госпіталізовано хлопця 2004 року народження.

Діагноз - гіпотермія. Зараз стан потерпілого дуже важкий.

Як уникнути обмороження

Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час перебування на морозі.

Існує декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді:

не вживайте алкогольних напоїв. Алкоголь сприяє розширенню судин та призводить до втрати тепла, що своєю чергою викликає швидке замерзання

не куріть на морозі - це зменшує периферійну циркуляцію крові й робить кінцівки більш уразливими до дії холоду

одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Носіть просторий одяг

носіть зручне, тепле взуття, яке не буде здавлювати ногу

не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу

Допомога при обмороженні

Потрібно помістити постраждалого з будь-яким видом обмороження в тепле приміщення.

Якщо постраждалий у свідомості, зігрійте його безалкогольними гарячими напоями. Не можна інтенсивно розтирати відморожену частину тіла.

Забезпечте нерухомість переохолоджених пальців, кистей і стоп. При необхідності знерухоміть за допомогою імпровізованих або стандартних шин.

Розтирання заборонене, якщо з'явився набряк відмороженого місця або пухирі. Накладіть на обморожене місце пов'язку з товстим прошарком вати, укладіть кінцівку вище і доставте постраждалого до лікаря.