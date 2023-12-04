19-річний українець потрапив до реанімації через обмороження: ось що не можна робити на холоді

У місті Червоноград Львівської області 19-річний хлопець потрапив в лікарню через обмороження. Стан потерпілого вкрай важкий.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook головного управління ДСНС України у Львівській області.
Так, 03 грудня о 00:44 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення госпіталізовано хлопця 2004 року народження.
Діагноз - гіпотермія. Зараз стан потерпілого дуже важкий.
Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час перебування на морозі.
Існує декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді:
Потрібно помістити постраждалого з будь-яким видом обмороження в тепле приміщення.
Якщо постраждалий у свідомості, зігрійте його безалкогольними гарячими напоями. Не можна інтенсивно розтирати відморожену частину тіла.
Забезпечте нерухомість переохолоджених пальців, кистей і стоп. При необхідності знерухоміть за допомогою імпровізованих або стандартних шин.
Розтирання заборонене, якщо з'явився набряк відмороженого місця або пухирі. Накладіть на обморожене місце пов'язку з товстим прошарком вати, укладіть кінцівку вище і доставте постраждалого до лікаря.
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