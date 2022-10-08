17-річний українець отримав премію 100 тисяч доларів за винахід важливого пристрою для країни

17-річний український вундеркінд Ігор Клименко виграв студентську премію Global Student Prize 2022 року у розмірі 100 тисяч доларів за розробку безпілотника, який виявляє наземні міни.

Про це йдеться на порталі Chegg.org .

Премію у розмірі 100 000 доларів було вручено одному видатному учневі, який справив реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків та суспільство за його межами.

Ігор був обраний із більш ніж 7000 номінацій та заявок зі 150 країн світу та отримав свою нагороду на зустрічі Глобальної ініціативи Клінтона під час тижня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Премія вручається людям віком від 16 років, а участь можуть брати студенти очного та заочного відділень.

Що відомо про Ігоря Клименка

Ігор – студент КПІ із Києва. Останній рік свого навчання у школі він був змушений проводити у підвалі через російське вторгнення. Втікаючи від ворожих ракет, він завершив роботу над безпілотником для виявлення мін, який створював останні два роки.

Паралельно з дослідженнями він проводив онлайн-уроки математики та фізики для своїх однолітків.

За словами студента, ідея про роботів-розмінувальників з'явилася ще 8 років тому, коли Росія вторглася в Україну. Останні два роки Ігор почав включати до своїх ідей квадрокоптери та дрони.

Quadcopter Mines Detector Ігоря отримав два офіційні патенти України та виявляє протипіхотні та протитранспортні міни, надаючи координати їхнього місцезнаходження з точністю до двох сантиметрів.

Оскільки пристрій літає, він може безпечно виявляти міни зверху. Зараз Ігор працює над покращенням дрону, додаючи нові технології: розпорошуючи фарбу, щоб відзначити місцезнаходження міни, та використовуючи технологію штучного інтелекту, щоб визначити тип наземної міни та найкращий спосіб безпечного видалення.

Ігор Клименко створив безпілотник, який допомагає виявляти міни (фото: chegg.org)