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17-летнюю беременную украинку выставили на улицу: история тяжелой судьбы девушки

Автор: Людмила Жукова

17-летняя Катя из Тернопольской области попала в беду. Она забеременела, но условия жизни с родной матерью заставили ее уйти из дома.

Об этом сообщили на странице "Город добра" в Facebook.

История Кати

Девушка воспитывалась в приемной семье с 8 лет, она ждала, когда ей исполнится 17, чтобы вернуться к родной матери.

Приемная мама пообещала, что девушка сможет переехать к родной маме. И вот пришло время знакомства с родной мамой, сестрой и ее детьми. Но все оказалось не так гладко. Женщина злоупотребляет алкоголем, а сестра - наркозависимая.

"Катя так надеялась наконец-то почувствовать настоящую материнскую любовь и ласку, почувствовать тепло родных рук… Но все оказалось далеко не сказкой! Места для любви и поддержки просто не было", - рассказали волонтеры о Кате.

В это время девушка встретила парня, в которого влюбилась, и забеременела. Но в семье парня не нашлось места для нее.

"Катя решила вернуться в дом родной мамы, ведь больше вариантов просто не было… Частые выпивания мамы просто не давали жить спокойно и безопасно", - сказано в сообщении.

Мечта девушки

Когда терпения вообще не осталось, Катя обратилась к волонтерам и попросила помочь найти безопасное место. Сейчас она находится в Центре "Город добра" под попечительством волонтеров. Девушка мечтает научиться делать маникюр и ей ищут ментора для этого.

Катя оказалась на улице в тяжелом положении (фото: facebook.com/mriyamartu)

Напомним, что звезда "плюсов" помогла девочке, которая сшила рубашку Нику Вуйчичу, стать ближе к главной мечте.

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беременность