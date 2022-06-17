17 июня: что нельзя делать в этот церковный праздник, у кого именины
17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3-4 веках.
Про главные запреты и приметы этого дня - читайте в материале Styler.
Митрофан родился в III веке в Риме. Дометиан, его отец, к тому времени отверг ложные учения язычников и пришел к Христу. Он взял Митрофана и старшего сына и переехал в Византию. Там продолжил обучение у епископа Тита. Тот увидел усердие Дометиана и назначил его своим преемником. Митрофан взошел на епископский престол после своего отца и брата, в 316 году.
17 июня чествуют святого Митрофана (фото: ru.wikipedia.org)
В скором времени Византию посетил император Константин I. Ему очень понравился город и епископ, в беседе с которым он провел много часов. К тому времени Митрофан уже был в годах. Он провел добродетельную жизнь и был полон мудрости. Император попросил святителя сопровождать его в Рим.
Спустя время правитель перенес столицу империи в Византию и перевел туда Митрофана. В 325 году в Никее состоялось 1-е Вселенское Собрание епископата. На нем император назвал Митрофана своим отцом и выпросил для него титул патриарха. К тому времени святителю было 116 лет, и он не смог присутствовать на собрании. Спустя год Митрофан, первый патриарх Константинополя, мирно скончался.
Традиции этой даты
Наши предки называли его Митрофаном Навозником и любили за праведную жизнь. 17 июня в старину проводилось много земледельческих работ. Крестьяне поливали посаженые овощи, пропалывали и окучивали корнеплоды, боролись с вредителями. Этот день считался самым удачным для удобрения почвы навозом. Считалось, чем больше навоза, тем богаче урожай. Мало навоза в качестве удобрения, не ждите урожая хлеба.
Приметы этого дня
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Если душно на восходе – будет плохая погода.
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Если идет дождь – погода не изменится еще несколько дней.
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Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.
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Если ярко пахнет цветами – будет дождь.
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Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.
Что нельзя делать 17 июня
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Запрещено выполнять тяжелую работу в доме.
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Нельзя мыть или красить волосы, делать стрижку.
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Нежелательно рвать цветы.
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Не стоит вступать в конфликты с родными – ссора может затянуться надолго.
У кого сегодня именины
17 июня именины отмечают владельцы таких имен: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.
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