Щодня поширювали до 70 фейків про війну. У Києві затримали двох пропагандисток

Служба безпеки затримала у Києві двох пропагандисток, які на замовлення Росії щодня поширювали до 70 фейків про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві двох поплічниць ворога, які працювали на росіянина Олександра Зеніна - головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь", - йдеться в повідомленні.

За його вказівками фігурантки щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і Telegram-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні. Насамперед зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони України.

Зазначається, що для цього вони створили й самостійно адміністрували мережу проросійських Telegram-каналів та спільнот у Facebook, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тисяч користувачів. Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних "методичок".

За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тисяч у гривневому еквіваленті.

За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами та через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.

За даними слідства, колаборантками виявились дві безробітні мешканки Києва, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах. Таким чином вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні "гонорари" залучив їх до співпраці у війні проти України.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанток.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів. Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.