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15 свіжих українських пісень, які не лишать байдужими

15 нових українських пісень для настрою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Квітень наближається до завершення. Але українські артисти тільки починають "розкочегарюватись". Цього тижня вийшло багато нових пісень на будь-який смак.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам топ-15 свіжих українських треків, які подарують вам той настрій, якого ви потребуєте.

KALUSH, Adam і Balsam - "Останній раз"

Це трек, який втілює в собі втрачені моменти, романтику та відчуття втрати, але водночас відзначає пошук надії та нових починань. Пісня пронизана внутрішніми монологами та роздумами про кохання, розлуку та незмінність почуттів. 


DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"

Багато людей в інтернеті забувають, що ті буквочки, які вони пишуть, дуже жорстко впливають на людей, які це читають. Сваряться між собою, звертають увагу на якісь дрібниці, шукають, за що б зачепитись. Надя Дорофєєва і Міша Лебіга думають, що це не правильно. 

Тому і записали неочікуваний фіт, який має стати нагадуванням про те, що "краще діджитально обіймати одне одного та підтримувати, ніж продовжувати викидати одне на одного образи та злість".


ROXOLANA - "Сміливі мають щастя"

Назва нового треку Роксі відсилає до відомого роману Івана Багряного "Тигролови". 

"Я ніби заново зрозуміла, яка у нас всіх є сила духу, наскільки ми можемо бути сильними, якщо подолаємо свій страх! Коли ми боїмося - ми слабкі. А я не хочу бути слабкою і не хочу, щоб українці почувалися зрадженими, зневіреними і слабкими. З такими думками створювалась ця пісня. Сподіваюсь, вона допоможе людям, які її слухатимуть, повернути сили і віру в себе", - коментує співачка.


KLER - "Робити що мусиш"

Ця пісня - розмова із собою. Нагадування що іноді буває дуже важко, і здається що вже немає сил здолати труднощі, але ж ти людина і маєш силу допомогти собі та іншим. 

"В тобі є все що потрібно! Не здавайся! Роби те, що мусиш, роби те, що маєш!" - закликає співачка.


Юля Юріна - "Візьми свої слова назад"

У новій пісні Юріна розповідає про свій особистий досвід, пошук себе, своєї внутрішньої сили та відстоювання власних кордонів.


Нікіта Кісельов - "+380"

Сповнений кохання співак та композитор презентував нову чуттєву композицію. Це пісня про двох людей, що розірвали стосунки, втім їхня любов ще жива.


Олександр Пономарьов, Михайло Хома і Тарас Тополя - "Темна нічка"

Нова пісня від мастодонтів українського шоу-бізу, яка не лишить вас байдужим. 


KOLABA & Наталка Карпа & Аліна Жук - "Зеленеє жито"

Артисти впевнені: культурний код нації - це не тільки минуле, але й майбутнє, яке може змінюватися та пристосовуватися до сучасних вимог.


LAUD - "Шалені танці"

Тепер танці не брудні, а шалені. Співак дуже хоче, щоб ця версія пісні стала значно популярнішою і поширенішою за попередню російськомовну, випущену в минулому.


MASHA DANILOVA - "Поверніть мене"

Ця пісня онуки Олексія Данілова про хоч і частково зруйновані, але незламні та нескорені міста, які назавжди залишаться у серці усіх українців.


ANKA, Stasya і NaYada - "Карма"

Сильний поп-фольк-трек, який торкнеться ваших сердечок. 


Геля Зозуля - "Сьомий елемент"

Нова пісня співачки має глибокий сенс та скандальне підґрунтя, бо поштовхом до написання була неприємна історія з alyona alyona та ведучими "Ісландії". У підтримку реперки та усіх жінок Геля почала писати відповідь журналістам у вигляді пісні, і надихнувшись цим настроєм, написала трек, який ми пропонуємо послухати.


SLAVIA - "Білий танець"

Яскрава танцювальна прем’єра від екс-дружини Михайла Хоми. Тут артистка кидає виклик самій собі, намагаючись позбутися зайвої скромності, яка за словами Славії завжди їй заважала. Відвертими образами артистка наче натякає на те, що стала сміливішою, і більше не посоромиться запросити хлопця на білий танець.


Ірина Федишин - "Рана"

Це пісня про кохання, яке отримує чималі виклики у часі війни. Хтось чекає вдома, хтось, на жаль, не дочекався… А хтось дочекався, але це вже інше кохання, набагато глибше і сильніше. Бо любити - це віддавати…


DREVO - "Муза"

Учасник Нацвідбору на Євробачення 2024 цим треком хоче "передати вайб легкості та власного пофігізму", який "допомагає йому по життю".


 

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