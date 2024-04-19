15 свіжих українських пісень, які не лишать байдужими

Квітень наближається до завершення. Але українські артисти тільки починають "розкочегарюватись". Цього тижня вийшло багато нових пісень на будь-який смак.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам топ-15 свіжих українських треків, які подарують вам той настрій, якого ви потребуєте.
Це трек, який втілює в собі втрачені моменти, романтику та відчуття втрати, але водночас відзначає пошук надії та нових починань. Пісня пронизана внутрішніми монологами та роздумами про кохання, розлуку та незмінність почуттів.
Багато людей в інтернеті забувають, що ті буквочки, які вони пишуть, дуже жорстко впливають на людей, які це читають. Сваряться між собою, звертають увагу на якісь дрібниці, шукають, за що б зачепитись. Надя Дорофєєва і Міша Лебіга думають, що це не правильно.
Тому і записали неочікуваний фіт, який має стати нагадуванням про те, що "краще діджитально обіймати одне одного та підтримувати, ніж продовжувати викидати одне на одного образи та злість".
Назва нового треку Роксі відсилає до відомого роману Івана Багряного "Тигролови".
"Я ніби заново зрозуміла, яка у нас всіх є сила духу, наскільки ми можемо бути сильними, якщо подолаємо свій страх! Коли ми боїмося - ми слабкі. А я не хочу бути слабкою і не хочу, щоб українці почувалися зрадженими, зневіреними і слабкими. З такими думками створювалась ця пісня. Сподіваюсь, вона допоможе людям, які її слухатимуть, повернути сили і віру в себе", - коментує співачка.
Ця пісня - розмова із собою. Нагадування що іноді буває дуже важко, і здається що вже немає сил здолати труднощі, але ж ти людина і маєш силу допомогти собі та іншим.
"В тобі є все що потрібно! Не здавайся! Роби те, що мусиш, роби те, що маєш!" - закликає співачка.
У новій пісні Юріна розповідає про свій особистий досвід, пошук себе, своєї внутрішньої сили та відстоювання власних кордонів.
Сповнений кохання співак та композитор презентував нову чуттєву композицію. Це пісня про двох людей, що розірвали стосунки, втім їхня любов ще жива.
Нова пісня від мастодонтів українського шоу-бізу, яка не лишить вас байдужим.
Артисти впевнені: культурний код нації - це не тільки минуле, але й майбутнє, яке може змінюватися та пристосовуватися до сучасних вимог.
Тепер танці не брудні, а шалені. Співак дуже хоче, щоб ця версія пісні стала значно популярнішою і поширенішою за попередню російськомовну, випущену в минулому.
Ця пісня онуки Олексія Данілова про хоч і частково зруйновані, але незламні та нескорені міста, які назавжди залишаться у серці усіх українців.
Сильний поп-фольк-трек, який торкнеться ваших сердечок.
Нова пісня співачки має глибокий сенс та скандальне підґрунтя, бо поштовхом до написання була неприємна історія з alyona alyona та ведучими "Ісландії". У підтримку реперки та усіх жінок Геля почала писати відповідь журналістам у вигляді пісні, і надихнувшись цим настроєм, написала трек, який ми пропонуємо послухати.
Яскрава танцювальна прем’єра від екс-дружини Михайла Хоми. Тут артистка кидає виклик самій собі, намагаючись позбутися зайвої скромності, яка за словами Славії завжди їй заважала. Відвертими образами артистка наче натякає на те, що стала сміливішою, і більше не посоромиться запросити хлопця на білий танець.
Це пісня про кохання, яке отримує чималі виклики у часі війни. Хтось чекає вдома, хтось, на жаль, не дочекався… А хтось дочекався, але це вже інше кохання, набагато глибше і сильніше. Бо любити - це віддавати…
Учасник Нацвідбору на Євробачення 2024 цим треком хоче "передати вайб легкості та власного пофігізму", який "допомагає йому по життю".
Раніше ми вже розповідали, що EL Кравчуку скасували концерт на Закарпатті через яскравий образ.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що режисер "20 днів у Маріуполі" привіз Оскар в Україну.