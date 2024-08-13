15 сезонних овочів та фруктів, які обов'язково потрібно їсти в серпні

Корисні продукти серпня

Томати

За словами експерта, серпень сміливо можна назвати місяцем помідорів. Вони максимально стиглі, соковиті та дешеві.

Вони є хорошим джерелом вітаміну С, калію, вітаміну К та фолатів.

Перець

Мова про болгарський, міні-перець та гострий. Саме у серпні такі овочі досягають найкращого смаку та максимальної користі.

Болгарський перець надзвичайно багатий на вітамін С. Серед інших вітамінів і мінералів у болгарському перці - вітаміни К, Е, А, фолати та калій.

Кабачки, цукіні та баклажани

Нутриціолог зазначила, що з таких продуктів можна приготувати безліч смачних та корисних страв.

Кабачки багаті на воду та клітковину - дві сполуки, які сприяють здоровому травленню, знижуючи ризик закрепів та симптомів кишкових розладів.

Огірки

Такі овочі продовжують нас радувати ще й в серпні.

Це низькокалорійний овоч, який містить багато води, важливі вітаміни та мінерали. Якщо їсти огірки разом зі шкіркою, ви отримаєте максимальну кількість поживних речовин.

Кукурудза

Серпнева кукурудза має найсолодший смак через кілька годин після того, як її зібрали, оскільки після збору цукор кукурудзи починає перетворюватися на крохмаль.

Картопля

Вони вже не молода, але не менш смачна.

Містить стійкий крохмаль, який може допомогти зменшити резистентність до інсуліну. Це покращує контроль рівня цукру в крові.

Морква

Коренеплід набуває стиглості та яскравого смаку саме в серпні.

Містить вуглеводи, що складаються з крохмалю, клітковини та простих цукрів. У ній надзвичайно мало жирів і білків. Це чудове джерело вітаміну А у формі бета-каротину та вітамінів групи В.

Базилік

Серпень сезон максимального вражаю базилік. Тож цього місяця можна активно готувати капрезе зі свіжими томатами, базилікове песто та смачні салати з цією зеленню.

Диня та кавун

Це хіти серпня. Тому складно уявити кінець літа без них.

У кавуні багато пектинів, які необхідні для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту.

Комплекс вітамінів, які містяться в дині, поліпшує структуру шкіри, волосся і нігтів, а також надає могутню антиоксидантну дію, перешкоджаючи появі зморшок.

Кавун покращує настрій, бо у його м'якоті містяться речовини, які допомагають виробленню серотоніну - "гормону щастя".

Ожина

Сезон чорниці добігає кінця, тому на її місце приходить ожина. Це не менш корисна та смачна ягода.

Ожина багата вітаміном C - всього один стакан ягід містить половину добової норми. Цей вітамін бере участь в утворенні колагену і потрібен для здоров'я судин. Ожина також - один з рекордсменів за вмістом рослинних волокон, дефіцит яких підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Виноград

Віра Курин додала, що ще не зовсім його сезон, але деякими сортами можна поласувати вже зараз.

Виноград багатий вітамінами, амінокислотами, мікроелементами, клітковиною, пектинами, ферментами, ефірними оліями. Користь, яку виноград може принести організму, важко переоцінити.

Сливи

Абрикоси вже закінчують, а ось сливою та аличею можна продовжувати ласувати.

А ще не варто забувати про соковиті персики та нектарини, якими в серпні можна наїстися досхочу.