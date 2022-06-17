20-летний комвзвода "Азова" рассказал о боях за Мариуполь, гибели семьи и эвакуации из "Азовстали"

20-летний воин полка "Азов", командир взвода Богдан Цымбал с позывным "Вог" рассказал об обороне Мариуполя от российских оккупантов, как потерял семью из-за захватчиков, о тяжелом ранении во время боевого задания и эвакуации из "Азовстали". Молодой герой также раскрыл планы на свое будущее и высказался о грядущей победе Украины в войне.

Сейчас Цымбал после ранения и незавершенной реабилитации находится на тренировочном лагере ВСУ, недалеко от передовой. Комвзвода вернулся на службу, так как врага еще не прогнали с нашей земли, и ожесточенные бои продолжаются.

Гибель семьи

Защитник Мариуполя говорит, что война уже забрала у него всех родных.

"Как таковой семьи уже наверное нет. То есть семья осталась вот здесь (показывает на сердце) и вот здесь (указывает на голову) - в памяти и в сердце. В квартиру выстрелил танк. Там сразу погибли мама, бабушка и дядя", - рассказал Богдан.

Его отец уже непосредственно в процессе фильтрации попал в руки рашистов.

"По одной из информации, когда уже узнали, что он отец "азовца" его начали избивать, за него вступились, началась стрельба, людей отогнали, и его увезли в неизвестном направлении", - говорит молодой офицер.

В последний раз Богдан разговаривал с ними 10 марта, когда удалось заехать к родителям домой буквально на 5 минут: "Они мне показали щенка, которого привела моя собака, и все, я уехал".

Брат Богдана, тоже боец полка "Азов", погиб 14 мая на "Азовстали".

"Со своим старшим братом я пересекся первый раз 12 марта в "Азовстали". Мы служили в одном подразделении, просто были в разных взводах. 14 мая он в последний раз был в сети, я ему написал, ответ я не получил. Вечером мне написал командир, сказал: "Извини, друг Вог, они полегли". Он уже погиб непосредственно на территории завода "Азовсталь"" - рассказал Цымбал.

Как "Вог" попал в "Азов"

Богдан родом из поселка Лебединское (населенный пункт входит в состав Сартанской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области Украины), а последние 8 лет проживал в Мариуполе.

"В "Азов" пошел в возрасте 18 лет. Заканчивал 3-й курс Мариупольского профессионального лицея. А почему именно в "Азов"? Потому что в 2015 году была так называемая Павлополь-Широкинская наступательная операция полка "Азов", во время которого "Азов" освободил и мой населенный пункт. Поэтому для себя я это считал таким долгом. И кроме того в "Азов" за два года до меня пришел мой старший брат", - рассказывает он.

Богдан Цымбал "Вог" вместе с братом стали бойцами полка "Азов" (фото: скриншот с видео)

Сначала Богдан был командиром расчета, потом в процессе ведения боевых действий командир, который был с ним на позиции, поставил командиром взвода. В подчинении "Вога" было 22 бойца.

Оборона Мариуполя, ранения и эвакуация

Утром в день полномасштабного российского вторжения 24 февраля Цымбала вместе с другими "азовцами" подняли по тревоге, и в течение 10 минут военные были отправлены в Мариуполь для выполнения боевых задач.

"Ранения получил 22 марта. У нас была группа на фабрике завода "Октябрь" на улице (Архипа) Куинджи, мы ее удерживали. Мы были группой помощи. Мы двигались небольшой группой мимо окна, которое было закрыто листом металла. Оттуда я вижу дуло автомата, откатываюсь, и получаю пули в кисть, в плечо, в позвонок, бедро", - рассказал Цымбал.

Там он пролежал около полутора часов в холоде, потерял много крови. Затем услышал, как двигаются люди, и по их говору понял, что это россияне.

"Пришлось притворяться мертвым. Они посмотрели на шеврон. Говорят: "Азовец"? "Азовец. Двухсотый. Отлично, добивать не придется". И все, это то, что я слышал. Группа, которая была со мной, пришла их выбивать. Я увидел знакомое лицо, начал кричать, махать. Они меня увидели и забрали", - вспоминает "Вог".

Далее побратимы перенесли его на завод "Азовсталь".

"25 (марта) утром в 3 часа меня разбудили и сказали, чтобы собирался на эвакуацию. Я говорю: "Да нет, не выдумывайте. Я за пару дней оклемаюсь и все будет хорошо, я буду выполнять дальше задачи, никуда не полечу". И лег спать дальше. Потом я чувствую, что меня уже начинают одевать. Все, что я помню, это как меня погрузили в машину, потом - "вертушка". Нас забрали тогда шестерых самых тяжелых", - сказал комвзвода.

Как защитник Украины видит свое будущее

Богдан Цымбал продолжил службу в армии и готов вернуться на фронт, чтобы приближать победу Украины.

"Буду продолжать служить. Вернем границы, закрепимся. И война закончиться только тогда, когда мы полностью забираем свои территории, абсолютно полностью, все. Возвратим своих пленных", - говорит молодой воин.

Видео: 20-летний командир взвода полка "Азов" Богдан Цымбал "Вог" рассказал, как оборонял Мариуполь