ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

20-летний комвзвода "Азова" рассказал о боях за Мариуполь, гибели семьи и эвакуации из "Азовстали"

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 19:53
20-летний комвзвода "Азова" рассказал о боях за Мариуполь, гибели семьи и эвакуации из "Азовстали" Коллаж РБК-Украина: боец полка "Азов" Богдан Цымбал рассказал об обороне Мариуполя
Автор: Владимир Костырин

20-летний воин полка "Азов", командир взвода Богдан Цымбал с позывным "Вог" рассказал об обороне Мариуполя от российских оккупантов, как потерял семью из-за захватчиков, о тяжелом ранении во время боевого задания и эвакуации из "Азовстали". Молодой герой также раскрыл планы на свое будущее и высказался о грядущей победе Украины в войне.

Об этом военный рассказал в интервью "Радио Свобода".

Сейчас Цымбал после ранения и незавершенной реабилитации находится на тренировочном лагере ВСУ, недалеко от передовой. Комвзвода вернулся на службу, так как врага еще не прогнали с нашей земли, и ожесточенные бои продолжаются.

Гибель семьи

Защитник Мариуполя говорит, что война уже забрала у него всех родных.

"Как таковой семьи уже наверное нет. То есть семья осталась вот здесь (показывает на сердце) и вот здесь (указывает на голову) - в памяти и в сердце. В квартиру выстрелил танк. Там сразу погибли мама, бабушка и дядя", - рассказал Богдан.

Его отец уже непосредственно в процессе фильтрации попал в руки рашистов.

"По одной из информации, когда уже узнали, что он отец "азовца" его начали избивать, за него вступились, началась стрельба, людей отогнали, и его увезли в неизвестном направлении", - говорит молодой офицер.

В последний раз Богдан разговаривал с ними 10 марта, когда удалось заехать к родителям домой буквально на 5 минут: "Они мне показали щенка, которого привела моя собака, и все, я уехал".

Брат Богдана, тоже боец полка "Азов", погиб 14 мая на "Азовстали".

"Со своим старшим братом я пересекся первый раз 12 марта в "Азовстали". Мы служили в одном подразделении, просто были в разных взводах. 14 мая он в последний раз был в сети, я ему написал, ответ я не получил. Вечером мне написал командир, сказал: "Извини, друг Вог, они полегли". Он уже погиб непосредственно на территории завода "Азовсталь"" - рассказал Цымбал.

Как "Вог" попал в "Азов"

Богдан родом из поселка Лебединское (населенный пункт входит в состав Сартанской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области Украины), а последние 8 лет проживал в Мариуполе.

"В "Азов" пошел в возрасте 18 лет. Заканчивал 3-й курс Мариупольского профессионального лицея. А почему именно в "Азов"? Потому что в 2015 году была так называемая Павлополь-Широкинская наступательная операция полка "Азов", во время которого "Азов" освободил и мой населенный пункт. Поэтому для себя я это считал таким долгом. И кроме того в "Азов" за два года до меня пришел мой старший брат", - рассказывает он.

20-летний комвзвода &quot;Азова&quot; рассказал о боях за Мариуполь, гибели семьи и эвакуации из &quot;Азовстали&quot;20-летний комвзвода &quot;Азова&quot; рассказал о боях за Мариуполь, гибели семьи и эвакуации из &quot;Азовстали&quot;

Богдан Цымбал "Вог" вместе с братом стали бойцами полка "Азов" (фото: скриншот с видео)

Сначала Богдан был командиром расчета, потом в процессе ведения боевых действий командир, который был с ним на позиции, поставил командиром взвода. В подчинении "Вога" было 22 бойца.

Оборона Мариуполя, ранения и эвакуация

Утром в день полномасштабного российского вторжения 24 февраля Цымбала вместе с другими "азовцами" подняли по тревоге, и в течение 10 минут военные были отправлены в Мариуполь для выполнения боевых задач.

"Ранения получил 22 марта. У нас была группа на фабрике завода "Октябрь" на улице (Архипа) Куинджи, мы ее удерживали. Мы были группой помощи. Мы двигались небольшой группой мимо окна, которое было закрыто листом металла. Оттуда я вижу дуло автомата, откатываюсь, и получаю пули в кисть, в плечо, в позвонок, бедро", - рассказал Цымбал.

Там он пролежал около полутора часов в холоде, потерял много крови. Затем услышал, как двигаются люди, и по их говору понял, что это россияне.

"Пришлось притворяться мертвым. Они посмотрели на шеврон. Говорят: "Азовец"? "Азовец. Двухсотый. Отлично, добивать не придется". И все, это то, что я слышал. Группа, которая была со мной, пришла их выбивать. Я увидел знакомое лицо, начал кричать, махать. Они меня увидели и забрали", - вспоминает "Вог".

Далее побратимы перенесли его на завод "Азовсталь".

"25 (марта) утром в 3 часа меня разбудили и сказали, чтобы собирался на эвакуацию. Я говорю: "Да нет, не выдумывайте. Я за пару дней оклемаюсь и все будет хорошо, я буду выполнять дальше задачи, никуда не полечу". И лег спать дальше. Потом я чувствую, что меня уже начинают одевать. Все, что я помню, это как меня погрузили в машину, потом - "вертушка". Нас забрали тогда шестерых самых тяжелых", - сказал комвзвода.

Как защитник Украины видит свое будущее

Богдан Цымбал продолжил службу в армии и готов вернуться на фронт, чтобы приближать победу Украины.

"Буду продолжать служить. Вернем границы, закрепимся. И война закончиться только тогда, когда мы полностью забираем свои территории, абсолютно полностью, все. Возвратим своих пленных", - говорит молодой воин.

Видео: 20-летний командир взвода полка "Азов" Богдан Цымбал "Вог" рассказал, как оборонял Мариуполь

Напомним, перед этим мы писали, что пилот ВСУ раскрыл детали секретных полетов в Мариуполь на "Азовсталь", во время которых защитникам доставлялись еда, боеприпасы и медикаменты, а назад забирали раненых бойцов.

А также рассказывали историю россиянки, парамедика Анастасии Леоновой, которая воюет за Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Вооруженные силы Украины Мариуполь Азов Война России против Украины
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее