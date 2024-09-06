15 нових українських пісень, з якими добре зустрічати осінь

Знаєте, які нові українські пісні звучатимуть цієї осені у навушниках і з колонок багатьох із нас?

РБК-Україна (проект Styler) склало для вас плейлист з 15 нових треків від українських артистів, які точно підкорять ваше серце.

LATEXFAUNA - "Sweet"

Нову пісню музиканти присвятили вайбу київського Подолу. І вона вишукана, немов вірш шістдесятника.

OSTY і Klavdia Petrivna - "Не лякай"

Цю пісню фанати чули ще у виконанні Соломії Опришко, коли її ще не знали мільйони як Клавдія Петрівна. Але тепер трек став якіснішим, атмосфернішим, емоційнішим і крутішим.

Michelle Andrade - "Краля"

Співачці хочеться, щоб дівчата слухали цю пісню та відчували свою жіночу силу. Бо Мішель задумувала її як нагадування про те, що "кожна з нас уже красива і цінна сама по собі".

KOLA - "ШІ"

Цією піснею співачка пропонує замислитися: "Як знайти баланс між віртуальним і реальним світом?". Хоч це і жартівлива композиція, вона містить глибокі роздуми про наші відносини з технологіями.

Zelenooka - "Коли немає сил"

Кліп на нову пісню артистки ілюструє різні етапи досягнення мрії через танець: подолання перешкод, сумніви та зусилля. У відео важливу роль відіграє небо в різний період - коли воно є чистим і безхмарним над головою і коли його немає.

KHAYAT - "Рубікон"

В цій роботі співак захотів показати "певний градієнт нестабільності, яка буквально зводить з розуму, коли ти усвідомлюєш неминучість фіналу, адже страх змін, спогади та банальна звичка дуже часто, не дають людям рухатись далі". По факту, пісня про сміливість поставити крапку.

YAKTAK - "Ендорфін"

Новий качовий трек від кумира молоді, який багато фанатів Ярослава чекали з нетерпінням.

SAVLEPOV - "Лід" (feat L.Touski)

Антон Савлєпов не зраджує собі. Його нова пісня - ритмічний поп-R'n'B у стилі нульових, а кліп на цей трек - це антиреальність із метафорами та символами.

Віктор Павлік - "Осінь"

Культовий артист переспівав пісню з репертуару харківської рок-групи "Арена". Вийшло гарно, погодьтеся.

Але це ще не все. Пропонуємо додати собі у плейлист також ці пісні:

Околиця & Electrobirds - "Станемо іншими"

MI MI MARII - "Це вже було"

TESLENKO - "Він її вуста"

adm:t - "Флешбеки"

Міша Правильний - "Хоакін"

Флайза - "У тебе є ти"