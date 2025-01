15 найкращих стратегій у реальному часі на ПК і консолі, у які можна пограти просто зараз

Starcraft 2

Starcraft 2 - це продовження популярної стратегії в реальному часі від Blizzard Entertainment. Гра вирізняється цікавою графікою, захопливими персонажами з якісним озвучуванням і динамічними битвами.

Друга частина зберігає найкращі елементи оригіналу, пропонуючи нові кампанії та багатокористувацькі режими. З 2017 року гра перейшла в модель free-to-play, що робить її доступною для всіх охочих.

Starcraft 2 (фото: Relic Entertainment)

Ages of Empires 2: Definitive Edition

Age of Empires 2: Definitive Edition - це оновлена версія класичної стратегії в реальному часі. Гра отримала поліпшену графіку, що підтримує 4K, і новий ремастований саундтрек.

Включення доповнення The Last Khans додало три нові кампанії з чотирма цивілізаціями. Це ідеальна версія для тих, хто ще не грав у Age of Empires 2, або для тих, хто хоче оновлений досвід.

Ages of Empires 2: Definitive Edition (фото: Microsoft)

Company of Heroes 2

Company of Heroes 2 - це стратегія в реальному часі, дія якої відбувається за часів Другої світової війни. Гра пропонує інтенсивну кампанію з можливістю планувати захист, атакувати з флангів або просто спостерігати за тим, що відбувається. Онлайн-режим привернув увагу своєю складністю та отримав два доповнення.

Для любителів одиночної гри доступна кампанія, що додає контент після завершення основної історії. Це чудова гра, особливо для новачків у серії.

Company of Heroes 2 (фото: Relic Entertainment)

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars - це стратегія в реальному часі, яка адаптує елементи популярної серії Halo в новий жанр. Гра пропонує захопливі битви з інтенсивною дією, але з акцентом на управління кількома юнітами та стратегічний підхід.

Definitive Edition покращує графіку, додає всі DLC і покращує мережевий режим. Це чудовий вибір, навіть якщо ви не є шанувальником Halo.

Halo Wars: Definitive Edition (фото: Xbox Game Studios)

Age of Empires 4

Age of Empires 4 повернув класичну серію RTS у 2021 році, запропонувавши оновлену і знайому фанатам ігрову механіку. У грі представлено вісім цивілізацій і безліч захопливих кампаній, де ви будуєте поселення, розвиваєте технології та переживаєте важливі історичні моменти.

Додаткові навчальні відео про часи і битви збагатять ігровий досвід. З продуманим дизайном і тактичною глибиною, гра варта вашої уваги.

Age of Empires 4 (фото: Microsoft)

Iron Harvest

Iron Harvest, розроблена King Art, відбувається в альтернативних 1920-х роках, де домінують дизельпанкові мехи. Гравці керують 9 героями, кожен з яких має унікальні здібності, у трьох кампаніях. Б'ючись із ворогом, потрібно використовувати понад 40 типів військ із різних фракцій.

Гра пропонує одиночний режим, кооператив і мультиплеєр, поєднуючи стратегію та унікальні механізми для нового погляду на жанр RTS.

Iron Harvest (фото: Deep Silver)

Northgard

Northgard, розроблений Shiro Games, - це стратегічна гра в стилі Age of Empires з унікальною художньою концепцією та елементами північної міфології. Гравці обирають вікінгський клан і досліджують нові землі, керуючи ресурсами та виконуючи різні завдання.

Гра пропонує 11 глав у кампанії, кілька кланів на вибір і різні умови перемоги, такі як завоювання, слава або торгівля. Northgard регулярно оновлюється, додаючи нові можливості для гравців.

Northgard (фото: Shiro Games)

Stellaris

Stellaris, розроблена Paradox Development Studio, - це стратегія в жанрі 4X, де гравці досліджують космос, взаємодіють з інопланетними расами, відкривають нові світи та будують власну цивілізацію.

Гра дає змогу розвивати свій народ, створювати станції та знаходити секрети, поступово розширюючи свою імперію. Цей проєкт пропонує унікальний підхід до жанру, фокусуючись на дослідженнях та експансії в галактиці.

Stellaris (фото: Paradox Interactive)

Frostpunk 2

Frostpunk 2, розроблена 11 bit studios, поєднує елементи містобудівного симулятора, стратегії та виживання. Гравцям належить управляти ресурсами, приймати складні політичні рішення і виживати в апокаліптичних умовах.

Гра виділяється своєю складністю і сильним акцентом на сюжеті, пропонуючи гравцям значний контроль над подіями, що відбуваються. Frostpunk 2 була удостоєна нагороди "Найкращої симуляторної/стратегічної гри" на The Game Awards 2024.

Frostpunk 2 (фото: 11 Bit Studios)

SpellForce 3: Fallen God

SpellForce 3: Fallen God - це гра, яка поєднує елементи стратегії в реальному часі з RPG. Гравці командують тролями, намагаючись воскресити полеглого бога, щоб врятувати свою цивілізацію. Гра включає будівництво і посилення племені, пригоди, а також можливість кастомізувати героїв і використовувати дерева навичок.

Кампанія триває близько 20 годин і має кілька кінцівок. Також доступний багатокористувацький режим із чотирма фракціями та унікальними героями.

SpellForce 3: Fallen God (фото: THQ Nordic)

Sins of a Solar Empire: Rebellion

Sins of a Solar Empire: Rebellion, випущена 2012 року, - популярна стратегія в реальному часі, що поєднує елементи 4X. Гра продовжує отримувати оновлення та новий контент завдяки сильному попиту з боку спільноти.

У ній представлені масштабні космічні місії, нові бойові кораблі та різні умови перемоги, а також навчальні матеріали для новачків і досвідчених гравців. Хоча продовження поки не підтверджено, це доповнення пропонує достатньо контенту для довгих годин гри.

Sins of a Solar Empire: Rebellion (фото: Stardock Entertainment)

Warcraft 3 Reforged

Warcraft 3: Reforged отримав змішані відгуки через проблеми з продуктивністю і відсутністю деяких функцій під час запуску. Однак гра все ще є хорошим способом познайомитися з оригінальними кампаніями.

Для любителів багатокористувацьких ігор, незважаючи на відсутність деяких функцій, спільнота створила інструмент W3Champions для поліпшення конкурентного досвіду. Хоча Blizzard не розв'язує ці питання офіційно, спільнота продовжує розвиватися і створювати користувацькі карти.

Warcraft 3 Reforged (фото: Blizzard)

Homeworld: Deserts of Kharak

Homeworld: Deserts of Kharak, будучи приквелом до франшизи Homeworld, пропонує гравцям брати участь у битвах через піщані пустелі. У кампанії Рейчел С'джет повинна провести свій народ через небезпечні території, щоб дослідити аномалію.

Гра поєднує елементи тактики з управлінням як наземними, так і повітряними одиницями, що робить її цікавим введенням у світ Homeworld перед основною серією.

Homeworld: Deserts of Kharak (фото: Gearbox Publishing)

Driftland: The Magic Revival

Driftland: The Magic Revival - це гра, у якій ви з'єднуєте ширяючі острови за допомогою магії та командуєте драконами й іншими істотами.

Гра включає елементи жанру 4X, як-от управління ресурсами та розширення території, але додає унікальні особливості, як-от приручення драконів і зміна ландшафту. Є одиночна кампанія, багатокористувацький режим і додаткові режими з особливими правилами.

Driftland: The Magic Revival (фото: Star Drifters)

Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of the Singularity: Escalation - це розширення для RTS, випущене 2016 року. Гра пропонує масштабні битви, де на екрані одночасно може бути сотні одиниць.

Escalation покращує і розвиває оригінальну гру, пропонуючи нові кампанії і поліпшену багатокористувацьку гру. Розширення спочатку мало бути окремим проєктом, але пізніше було інтегровано в основну гру.

Ashes of the Singularity: Escalation (фото: Stardock Entertainment)