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15-летний украинец сам принял роды у своей матери: чем закончилась экстремальная история

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Луцк, Пятница 07 января 2022 09:39
15-летний украинец сам принял роды у своей матери: чем закончилась экстремальная история Фото: Подросток принял роды у матери в машине (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Луцке 15-летний подросток принял роды у своей матери, пока она находилась в машине, а отец бегал в поисках врачей.

Об этом сообщает ТСН.

Как все происходило

Для Кристины это уже шестые роды. Она вспоминает, что все произошло так стремительно, что сын не успел растеряться. Семья ехала в роддом, который находился в 60 километрах от их дома. Начались схватки, муж нарушал ПДД под ее крики. Когда они наконец-то приехали к роддому - она начала рожать в машине. И пока муж бегал в поисках врачей - сын принял у нее роды.

Как пара познакомилась

Муж Кристины Юрий присутствовал почти на всех родах своих шести детей. Но последние запомнятся ему больше всего. Со своей женой Юрий познакомился в Киеве во время Оранжевой революции. В столице они и поженились. Мужчина – ветеран войны на Донбассе. По его словам, он не боится принимать решения и отвечать за свои поступки.

"Я видел той крови много, и сам себе пальцы пришивал, когда мне оборвало их. Я не боялся, но переживал, чтобы ребенок был здоров, и чтобы с женой ничего плохого не случилось", - вспоминает мужчина.

В самом перинатальном центре комментировать ситуацию с экстремальными родами отказались.

Родители новорожденного уверены, что мальчик будет счастливым, потому что у него есть сильные ангелы-хранители. После рождественских праздников малыша будут крестить.

Напомним, что у самой старшей 75-летней матери Украины хотят забрать ребенка.

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