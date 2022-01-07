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15-річний українець сам прийняв пологи у своєї матері: чим закінчилася екстремальна історія

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Луцьк, П'ятниця 07 січня 2022 09:39
15-річний українець сам прийняв пологи у своєї матері: чим закінчилася екстремальна історія Фото: підліток прийняв пологи у матері в машині (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Луцьку 15-річний підліток прийняв пологи у своєї матері, поки вона перебувала в машині, а батько бігав у пошуках лікарів.

Про це повідомляє ТСН.

Як все відбувалося

Для Христини це вже шості пологи. Вона згадує, що все сталося так стрімко, що син не встиг розгубитися. Сім'я їхала в пологовий будинок, який знаходився за 60 кілометрів від їхнього будинку. Почалися перейми, чоловік порушував ПДР під її крики. Коли вони нарешті приїхали до пологового будинку - вона почала народжувати в машині. І поки чоловік бігав у пошуках лікарів - син прийняв у неї пологи.

Як пара познайомилася

Чоловік Христини Юрій був присутній майже на всіх пологах своїх шести дітей. Але останні запам'ятаються йому найбільше. Зі своєю дружиною Юрій познайомився в Києві під час Помаранчевої революції. У столиці вони і одружилися. Чоловік - ветеран війни на Донбасі. За його словами, він не боїться приймати рішення і відповідати за свої вчинки.

"Я бачив тієї крові багато, і сам собі пальці пришивав, коли мені обірвало їх. Я не боявся, але переживав, щоб дитина була здорова, і щоб з дружиною нічого поганого не сталося", - згадує чоловік.

У самому перинатальному центрі коментувати ситуацію з екстремальними пологами відмовилися.

Батьки новонародженого впевнені, що хлопчик буде щасливим, тому що у нього є сильні ангели-хранителі. Після Різдвяних свят малюка будуть хрестити.

Нагадаємо, що у найстаршій 75-річній матері України хочуть забрати дитину.

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