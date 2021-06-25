За 15 лет благотворительности Фонд Рината Ахметова помог выжить 5 млн человек

"Я думаю, решение заниматься благотворительностью может идти исключительно от сердца. Поэтому почувствовать нужно только одно – огромное желание помочь людям, огромное желание не дать кому-то остаться один на один с бедой. Если в душе, в сердце вы хотите помогать, если вы не можете пройти мимо чужой беды, значит, благотворительность - ваш путь и ваше призвание", ‒ отметил учредитель фонда Ринат Ахметов.

О самых значительных и важных результатах рассказала член Наблюдательного совета фонда Наталья Емченко.

"За 15 лет работы фонд Рината Ахметова помог выжить 5-ти миллионам человек. Крупнейший вклад в эту цифру - результат работы Гуманитарного Штаба Фонда Рината Ахметова ‒ 3,5 миллиона человек; ещё более миллиона - "Ринат Ахметов - Спасение жизней", это проекты в сфере медицины; и порядка 500 тысяч - "Ринат Ахметов - Детям". Аудитория других проектов Фонда, от новогодней Акции до наших диджитал-проектов, составляет не менее 6 миллионов человек", - отметила Наталья Емченко.

"В ходе мероприятия фонд представил самые важные направления, на которых сейчас сосредоточена работа:

"Ринат Ахметов ‒ Спасение Жизней" (медицина и здоровье);

"Ринат Ахметов ‒ Детям";

"Ринат Ахметов ‒ Поможем" (поддержка Мирных Донбасса).

В частности, всего помощью в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям" охвачены 1,4 миллиона человек.

Например, благодаря проекту "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!" 10 тысяч детей-сирот нашли родителей. А усыновители имеют возможность получать онлайн-консультации, участвовать в вебинарах и тренингах, организованных фондом.

В 2018 году фонд инициировал проект "Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперсила", который помогает воспитанникам интернатов найти свое место в жизни.

Высокую оценку работе Фонда Рината Ахметова в этом направлении дала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"Это один из примеров длительного сотрудничества государственных органов власти с частными благотворительными фондами. Мы в результате имеем более 10 тысяч усыновленных детей; пилотные проекты, которые нам создают возможность качественно писать законы и государственные программы; нам подсказывают эксперты, специалисты фонда, как лучше действовать в интересах каждого ребенка. Длительное сотрудничество Министерства социальной политики с фондом ‒ это большие перспективы на будущее", ‒ подчеркнула министр.

Крупнейшая программа фонда "Ринат Ахметов - Поможем" начала работать в 2014 году. Она направлена на помощь мирным жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта.

По данным исследования социального вклада фонда, проведенного британской компанией Envoy Partnership, эта программа помогла выжить 3,5 миллионам человек и предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе.

Кроме гуманитарной помощи, фондом был разработан уникальный для Украины протокол по работе с психологической травмой войны. Психологическую поддержку фонда получили более 60 000 людей разного возраста.

В рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней" фонд уже много лет реализует масштабные проекты, направленные на системную поддержку государственной медицины. Среди самых значительных ‒ "Рак излечим", "Остановим туберкулез в Украине", "200 скорых для Украины", "Борьба с COVID-19 в Украине".

Так, на борьбу с пандемией Ринат Ахметов выделил более 300 миллионов гривен. Главной составляющей этой помощи стали 207 современных аппаратов ИВЛ, мобильные и стационарные системы подачи кислорода.

"Вклад фонда в развитие медицины Украины весом. Осуществлена очень большая благотворительная помощь, даже если говорить только о нашей больнице, нашей области. Если говорить о деятельности фонда в рамках всей Украины - это очень большие масштабы, которые даже трудно представить. Очень большая благодарность фонду от нас, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество", - сказала врач-анестезиолог Ивано-Франковской детской клинической больницы Надежда Фокшанская.

В рамках мероприятия памятные знаки от фонда получили те, кто работал в его проектах на протяжении 15 лет. Это и волонтеры, и родители-воспитатели детских домов семейного типа, и многие другие. Награды получили также врачи, участвовавшие в акции #ДякуємоМедикам.