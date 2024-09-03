15 фраз сердитих вчителів, які покоління школярів запам'ятали на усе життя

"Вийди та зайди нормально!"

Цю фразу точно чули всі, хто хоч раз запізнювався на урок і входив до класу без стуку. Хоч це і було неприємно, зате весь клас отримував докладний інструктаж з користування дверима.

"Завтра в школу з батьками!"

Учителі зазвичай користуються цією фразою, коли дуже сердиті. Її можна почути, якщо сильно провинитися. Але найчастіше це залишається лише загрозою.

"Ніхто з класу не вийде, поки всі не здадуть роботи!"

Після контрольної всі хочуть піти з класу, особливо коли всі завдання вирішені. Але на волю проситися марно: разом увійшли - разом і виходити.

"Я вийду на хвилинку, двері відчинені, я все чую!"

Для багатьох школярів це сигнал до хаосу. Логіка проста: якщо ти не бачиш учителя, значить, і він тебе не бачить. Найгірше настає, коли вчитель повертається і каже…

"Закрили роти, відкрили зошити!"

Це вже не жарти, адже це заклик налаштуватися на роботу. Фраза часто супроводжується загрозою додаткового домашнього завдання або контрольної.

"Закрили роти, відкрили зошити!" (фото: Freepik.com)

"Ліс рук!"

Ця іронічна фраза лунає, коли жоден учень не підняв руку, щоб відповісти на питання. Вона знайома кожному, хто навчався у школі.

"А голову ти вдома не забув?!"

Неважливо, забув учень щось ненавмисно чи свідомо. Це питання він почує в будь-якому випадку. І тільки найстійкіші не потягнуться до свого лоба, щоб перевірити, чи голова на місці.

"Розкажи всім - разом посміємося!"

На уроці навіть невеликий смішок може перерости у хихотіння. Учителі це добре знають і пропонують тому, хто сміється, пояснити причину. Але тільки одиниці наважуються розповісти, більшість воліє мовчати.

"Оцінку теж будете ділити навпіл"

Якщо вас ловили за списуванням, ця фраза вам знайома. Вчителю неважливо, яку роль ви грали - джерела інформації чи її копіювальника. Покарання настане для обох, і навіть найкраща робота тепер навряд чи дотягне до трійки.

"Дзвінок для вчителя!"

Якщо вчитель не встиг щось важливе оголосити чи задати домашнє завдання, він скористається цими словами. І хоча ця фраза дратує учнів, вона затримує їх у класі ще на декілька секунд, які здаються вічністю.

"А голову ти вдома не забув?!" (фото: Freepik.com)

"Дістаємо подвійні листочки!"

Це означає, що зараз буде перевірка чи контрольна робота. Учні стрімко шукають зошити, щоб вирвати листки, діляться ними з однокласниками чи просять у вчителя. Кожного разу сподіваються, що дзвінок прозвучить раніше і контрольну перенесуть.

"Два вчителі в класі!"

Так учителі натякають, що комусь з учнів варто говорити тихіше чи взагалі мовчати. У цієї фрази є й інші варіанти, наприклад, "Давай я сяду на твоє місце, а ти будеш вести урок" чи "Давай ти проведеш урок, а я сяду на твоє місце і буду хихикати".

"Один вже двійку отримав, зараз і другий отримає!"

Якщо ви хоч раз сиділи за однією партою з другом, який завжди щось вигадує, і самі не відзначалися зразковою поведінкою, цю фразу ви чули не раз. І, як на зло, саме тоді відбувається щось неймовірно смішне…

"Зараз розсаджу цю солодку парочку!"

Це не просто погроза - учителі часто втілюють її в життя. "Солодкою парочкою" педагоги називають учнів, які сидять за однією партою, постійно балакають чи хихикають. Зазвичай це два хулігани або нерозлучні подружки, яким не терпиться обговорити шкільну дискотеку.

"Двійку в журнал поки ставлю олівцем!"

Це тонка грань між поганою оцінкою та можливістю виправитися. Олівець можна стерти, і двійка зникне: головне - вчасно взятися за розум. Інакше своє діло зробить кулькова ручка.