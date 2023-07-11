14-річний поранений Віталій з Куп’янська пройшов реабілітацію від Фонду Ахметова

14-річний Віталій Радіонов з Куп’янська дивом вижив після влучання російської ракети у будинок його сім'ї. Він був вдома разом з батьком. Майже всю силу удару Віталій взяв на себе: підліток отримав тяжкі поранення голови, обличчя, живота, шийного відділу хребта, пережив низку операцій, та ще кілька - попереду.

"Коли мені подзвонили з фонду, я здивувалася. Не вірила, що можуть таким простим людям допомагати. Мене спитали, чи не хочемо ми поїхати в санаторій. Ми погодилися. Це дуже гарний санаторій, до нас хорошо ставляться, і кімната хороша. Все тут хорошо. Дуже дякую Фонду Ріната Ахметова. Тепер ми повірили, що насправді допомагають людям", - ділиться Світлана, бабуся хлопчика.

Трагедія сталася 21 вересня 2022 року. Того дня родина ненадовго вийшла з підвалу - здавалося, що обстріли вщухають, треба було приготувати їжу. Віталій та його тато були у будинку. Бабуся на городі збирала зелень для салату, а мама понесла ліки людям, яким допомагала.

"Я і не зрозуміла, звідки воно летіло. Дивлюся, що в мою хату влучило. Коли я забігла, я нічого не бачила. Син був посередині кімнати, онук - під завалом з меблів. Онук ще видавав звуки, а син нічого. Почала онука виносити. Він кричав, з рота кров бігла, і в обличчі дірка. Потім почула, що син теж живий", - згадує Світлана.

Чоловіку та хлопчику надали термінову допомогу у Куп’янську та доправили до Харкова. Коли бабуся та мама Віталія дізналися, куди їх повезли, поїхали за ними. Кожна - у лікарню до своєї дитини.

"Син був тільки контужений і уламки витягували. Онуку найбільше дісталося. Він у жахливому стані був. Нам треба було триматися... Ми потроху молилися і казали, що все буде добре", - розповідає бабуся.

Після Харкова Віталія перевезли до Німеччини, а потім - до Львова. На хлопця чекають ще кілька операцій. Попри пережите, він посміхається. Віталій та його бабуся твердо вірять у перемогу, закінчення війни та мир.

До участі у проекті запрошуються діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залишити заявку можна за посиланням akhmetovfoundation.org/s/d3a7be Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії фонду 0 (800) 509 001.