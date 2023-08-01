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14-річний Ілля з Запорізької області став учасником зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

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Вівторок 01 серпня 2023 15:21
14-річний Ілля з Запорізької області став учасником зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова 14-річний Ілля з Запорізької області став учасником зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Іллі Квашко - 14 років. Він - старший син священника з селища Веселе Запорізької області. Його батько попросив дружину з двома дітьми поїхати, а сам залишився в тимчасовій окупації.

Після того, що пережила його сім'я, Ілля відновлювався, відпочивав та отримував психологічну допомогу на зміні "Блогер Кемп" Фонду Ріната Ахметова.

"Коли мене покликали в табір від Фонду Ріната Ахметова, то я дуже зрадів. І подумав: мені буде добре, знайду собі нових друзів, подруг", - зізнається Ілля.

Своєю історією підліток поділився з Олексієм Сухановим, амбасадором музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, актором та ведучим. Хлопець розповів, що у перші дні війни його родина не планувала їхати, але згодом окупанти прийшли до селища.

"Пустили плітки, що хтось із священників заховав зброю. Окупанти ходили по хатах, перевіряли, допитували. Прийшли з автоматами у нашу квартиру. Сказали, щоб батько поїхав у церкву. Вони увійшли до храму, заходили у вівтар, перевертали все", - розповідає Ілля.

Родина вирішила виїжджати у колоні з кількох машин. Батько Іллі залишився: не хотів кидати своїх прихожан. Тому Ілля поїхав до Волині з мамою та молодшим братом. Обійняти батька родина змогла лише через кілька місяців - коли окупанти вчергове нічого не знайшли у храмі, священнику дали п'ять хвилин на збори та вивезли його до українського блокпосту.

Бесіда Іллі та Олексія Суханова відбулася у дитячому таборі на Закарпатті. "Блогер Кемп" - це відпочинок, організований Фондом Ріната Ахметова. Тут діти зміцнюють здоров’я, відпочивають та опановують навички блогера. З хлопцями та дівчатами працюють досвідчені психологи фонду.

Ця зміна стала для Іллі розрадою, допомогла знайти нових друзів. А ще хлопець зізнався, що йому подобається одна з дівчат.

У рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали вже майже 5 тисяч дітей з усієї країни.

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