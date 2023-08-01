14-летний Илья из Запорожской области стал участником смены "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

Ильи Квашко – 14 лет. Он – старший сын священника из поселка Веселое Запорожской области. Его отец попросил жену с двумя детьми уехать, а сам остался во временной оккупации.

После того, что пережила его семья, Илья восстанавливался, отдыхал и получал психологическую помощь на смене "Блогера Кэмпа" Фонда Рината Ахметова.

"Когда меня позвали в лагерь от Фонда Рината Ахметова, я очень обрадовался. И подумал: мне будет хорошо, найду себе новых друзей, подруг", - признается Илья.

Своей историей подросток поделился с Алексеем Сухановым, послом музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, актером и ведущим. Парень рассказал, что в первые дни войны его семья не планировала уезжать, но впоследствии оккупанты пришли в поселок.

"Плетели сплетни, что кто-то из священников спрятал оружие. Оккупанты ходили по домам, проверяли, допрашивали. Пришли с автоматами в нашу квартиру. Сказали, чтобы отец уехал в церковь. Они вошли в храм, заходили в алтарь, переворачивали все", - рассказывает Илья.

Семья решила выезжать в колонне из нескольких машин. Отец Ильи остался: не хотел бросать своих прихожан. Поэтому Илья поехал в Волынь с мамой и младшим братом. Обнять отца семья смогла лишь через несколько месяцев - когда оккупанты в очередной раз ничего не нашли в храме, священнику дали пять минут на собрание и вывезли его в украинский блокпост.

Беседа Ильи и Алексея Суханова прошла в детском лагере в Закарпатье. "Блогер Кемп" – это отдых, организованный Фондом Рината Ахметова. Здесь дети укрепляют здоровье, отдыхают и овладевают навыками блоггера. С ребятами работают опытные психологи фонда.

Это изменение стало для Ильи утешением, помогло найти новых друзей. А еще парень признался, что ему нравится одна из девушек.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.