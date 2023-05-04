13-річна українка відмовилась співати на фестивалі Санремо через участь росіян. Її вчинок вразив усіх!

Організатори конкурсу українку не попередили

Пісенний конкурс Sanremo Junior проводиться під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ – дитячого фонду ООН, спрямованого на захист прав та інтересів дітей.

Про те, що у міжнародному конкурсі братиме участь учасник з Росії, організатори не повідомили заздалегідь. Про це стало відомо за кілька годин до початку конкурсу.

Від Росії приїхав Кирило Єжов. Його знімок з'явився на афіші серед фотографій решти учасників лише 3 травня.

Софія Самолюк відмовилася виступати

Коли українку оголосили ведучі, вона повідомила, що не виступатиме на сцені з російськими терористами.

Замість вокального номера дівчинка виступила зі зверненням та вказала на неприпустимість допуску на міжнародну арену представників Росії.

"Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну", - заявила Софія.

"13-річна дівчинка з України вчинила настільки по-дорослому, що я просто не можу не виразити свою повагу і захоплення її вчинком... При цьому неприємно вразило те, як розгублено виглядали ведучі, які навіть не змогли прокоментувати цей вчинок. Ганьба організаторам конкурсу, які й досі не розуміють, що Росія має бути виключена з будь-яких культурних заходів. Росіяни самі обрали свій шлях до ізоляції, і думати, що діти тут не винні, абсолютно неправильно. Невинні ті діти, яких ця сама Росія вбиває! Шана Софії! Ганьба організаторам, які допускають на конкурс представників держави-терориста", - написала у Facebook Тамара Калініченко.

"Розпирає гордість за наших талановитих діток, які воюють разом з військовими, тільки на своєму фронті! Молодець, Софійка!" - додала Марія Приходько.

"Мурахи по шкірі! Скільки гідності в цій маленькій українці. Впевнена, її принципова позиція є однозначною відповіддю: ми не пробачимо терористів. Ніколи", - прокоментувала відео Юлія Рудяк.

Хто така Софія Самолюк

Киянка Софія Самолюк 2021 року стала переможницею фестивалю Чорноморські ігри у Скадовську Херсонської області. Вона здобула перемогу у категорії "Вокалісти 11-13 років".

У 2022 році співачка отримала гран-прі дитячого фестивалю United Kids у Болгарії.

Саме з цією піснею Софія хотіла вступити на сцені Sanremo Junior: