"13-ая зарплата музыканта", или ПРЕМИАльный сегмент инди

Stereoigor — музыкальный журналист, радио-DJ, автор аудио журнала STEREOBAZA на Просто радио (радиошоу Украины №1 PromoDJ). Глава жюри первой премии независимой музыки Jager Music Awards 2020.

Деньги не являются единственно важным мотиватором. Это подтвердит каждый опытный HR-специалист. Это показывают результаты исследований. Более того, в долгосрочном периоде, "зарплата" не является длительным драйвером рабочего вдохновения для сотрудников среднего и высшего звена.

А что, в таком случае, с людьми творческих профессий?

И, тем более, если речь вести не о профессиях, классическое понимание которых можно упростить до "как поработал — так и заработал". А о творчестве как об акте создания духовных ценностей. Ну или хотя бы попытках запечатлеть реальность. Ухватить настроение, дух эпохи, времени — zeitgeist. Например, в музыке. Скажем, в музыке независимой. Именно ею так охотно и, зачастую, исключительно в собственное удовольствие, то есть безвозмездно, занимаются сотни тысяч инди-музыкантов. Как на них зарабатывают производители и как там курсируют денежные потоки — тема отдельной заметки.

У независимых артистов может быть контракт с инди-лейблом. А может его и не быть. Как и вытекающих обязательств по выполнению плана релизов и выступлениям. Тем не менее поток новых треков, клипов не иссякает.

Драйвер самых талантливых среди аматоров известен: они попросту не могут не заниматься музыкой. Остальное — так или иначе — средства для реализации своего таланта. Иногда — совершенно расслабленно. Иногда — ценою собственного материального благополучия. Количество мутирует в качество.

Именно благодаря (да-да, тут уместно это благодаря) пандемии-карантину-локдауну перед многими по-настоящему независимыми музыкантами обнажилась возможность предельно честного выбора. От прагматичного: "Если запись песни не монетизируется пока никак, хочу ли я записывать новую музыку?" до совсем храброго: "А мне правда есть что сказать своей музыкой?"

У артистов "профессиональных" подушка-запас прочности, конечно, побольше. Инди-артистам снова приходится особенно нелегко. Тут, конечно, идеальное место для хайп-уловок "мир не будет прежним". Но не совсем. Всё, конечно, не остановилось.

Песни пишутся. И независимая музыка — в буквальном смысле, независимая — от ротаций, корпоративов, глянцевого жеманства и заискивающих ужимок фоторепортажей-лонгридов про домашних собачек звёзд — вдруг получила возможность осознать. Что же это, хобби-контент-мейкинг или потребность спеть-рассказать о своей боли-счастье-любви-жизни.

Писать "в стол" быстро надоедает. Нужны мотиваторы, что дают обратную связь. Да, вы уже поняли. Признание. Одна из форм такого признания — музыкальные премии. Начну с ложки дёгтя.

Беда многих премий, в жюри которых я стараюсь не попадать — это оценка не самого продукта, а "реакции на продукт". Оценка эта, мягко говоря, не совсем честная. Как и у большинства СМИ при отборе ньюсмейкеров. Неважно, что сказано (сделано), важно кем сказано (сделано). Тот же Фейсбук (и иже с ними) каждый день демонстрирует это явление.

Другими словами, эксперт может оказаться под информационным гнетом общественного мнения — и голосует исходя не из понимания реального прогресса, а по принципу "не за лучших, но за известных".

Потому — вне сбора лайков-сердечек-просмотров — артистам, что пытаются создавать не инфошум-контент, но интересную музыку, оценка скролящим пользователем такое себе утешения и мотивация. Как и полуэстрадные золотисто-краснодорожечные премии, которые как уже облучены телеротациями, так и инфицированы тик-ток-вирусами.

Потому премиям необходимо жюри. Экспертный совет (по возможности) независимых активистов индустрии. Из людей с музыкальным бэкграундом и, буду тут немного наивен, с неподкупным вкусом.

Проиллюстрирую свои слова упоминанием премии Mercury Prize в одной из главных музыкальных держав планеты — в Великобритании.

В разное время эту премию получили — будучи лонгплей-дебютантами — Portishead, Suede, Alt-J, Franz Ferdinand, Young Fathers, The xx, Klaxons.

Ничего не имею против одобрения в соцсетях под видом якобы сугубо слушательских народных голосований, но давайте на чистоту. Никто из вышеперечисленных новичков не получил бы этот трофей, если бы всё определялось сиюминутной популярностью среди наиболее активных голосователей и "тем, что крутят по радио и "все" слушают сейчас". Шедевральные же записи призёров Mercury до сих продаются и слушаются — косвенно иллюстрируя хороший музыкальный вкус выбирающих их. Как и компетентность членов жюри.

Правда, нельзя сказать, что в других странах, по понятным причинам, ситуация такая же яркая, как с этой британской премией. Как и то, что в мире якобы наблюдается прямо-таки "бум" инди-премий. Однако в нашей стране картина более-менее обнадеживающая. Третий год подряд ваш покорный слуга имеет честь быть в жюри (а в этом году — ещё и председательствовать) Первой премии независимой музыки Jager Music Awards. За 3 года, как инсайдеру, из этого самого нутра, очень интересно наблюдать не только за трансформацией украинской сцены, но и, в том числе, за тем, как эта трансформация влияет на саму премию и жюри.

Так, в этом году, например, добавились и видоизменились номинации, быстро отреагировав на новый общемировой контекст. "Событие новой реальности", "Социальная инициатива в музыкальной индустрии" приобрели новые смыслы. Которыми их зарядила эта самая новая реальность человечества. Интерполируя глобальные тренды на локальную сцену можно заметить, что, например, музыкальных клипов — в классическом понимании, с хорошим бюджетом, жирным продакшном — у нас тоже стало сниматься гораздо меньше.



При этом укрупнились номинации Jager Music Awards — до масштабных званий "Артист года", "Трек года", "Коллаба года", "Комьюнити года", "Видео года".

Особенно любопытна Young Blood. "Где та молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли", как пел БГ. Из поступивших 639 заявок сейчас отобрано 56 треков-претендентов, из числа которых совсем скоро будут определены победители. Впрочем, само по себе попадание в конкурсную программу уже имеет вес для всех участников. Коллеги по музыкальному цеху, другие профессионалы отрасли, тысячи слушателей — всё это бесценная меломанская аудитория, которую можно познакомить со своим материалом посредством участия в конкурсах. Тем более, при попадании в шортлист. Впрочем, и в лонглист тоже — в этом году конкурс Jager Music Awards, например, стал ещё прозрачнее — опубликованы даже все лонглисты.

Вернёмся к поощрениям по результатам экспертного голосования на jagermusicawards.com.ua и экспертных оценок.

В номинации Young Blood предусмотрены три "премии" молодым музыкантам. Именно здесь — та самая "13-ая зарплата" из заголовка этой статьи. Финансирование съёмок музыкального видеоклипа — раз. Сертификат на приобретение музыкального оборудования — два. Выпуск виниловой пластинки — три.

Сам финал премии этого года, теперь уже очевидно, тоже будет интерпретирован в соответствии с цифровым будущим, которое, как оказалось, наступило — и наступило на нас — гораздо быстрее. Поэтому на церемонии награждения, с одной стороны, сохранится социальная дистанция, с другой, парадоксально, в очередной раз сотрутся границы и расстояния, так что на связи окажутся 4 города.

2020-й снова перетрусил музыкальную индустрию. Правда, жёстче и пока безнадёжнее, чем в самом начале века. Когда цифровая революция обрушила продажи физических носителей, а с ними – роялти-пассивные доходы музыкантов, вытолкнув их на live-сцену и примирив заклятых бывших музыкально-деловых партнёров. Сейчас-то и сцены толком нет. И когда появится — не знает никто.

В любом случае без новой независимой музыки карантинить, и уж тем более, выходить из карантина будет невыносимо скучно.

Так что неважно, вы ̶р̶е̶с̶п̶у̶б̶л̶и̶к̶а̶н̶е̶ц̶ ̶и̶л̶и̶ ̶д̶е̶м̶о̶к̶р̶а̶т̶ профи креативной индустрии или слушатель — каждое мнение учитывается на jagermusicawards.com.ua

Влияйте на будущее украинской музыки лично. Пусть оно будет ярким и захватывающим.