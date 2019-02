Кто из тренеров собрал всю команду, битва Потапа и Дана Балана и беспрецендентное нарушение правил от звездных наставников: как прошел 6 эфир Голоса країни

Настоящая битва развернулась между Потапом и Даном Баланом в шестом эфире Голоса країни!

Сегодня, 24 февраля, состоялся шестой выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

В воскресенье, 24 февраля, на канале 1+1 момтоялся шестой выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. Главной интригой очередного раунда "слепых" прослушиваний" был вопрос: кто из тренеров первым закроет набор в свою команду?

Богдан Богословец - учитель музыки из маленького поселка. Именно этот конкурсант открывал шестой эфир вокального шоу, с композицией "Ніч яка місячна". Молодой и амбициозный парень мечтает собирать стадионы, а также верит, что именно это шоу поможет ему выступить на большой сцене!

Богдан очень хотел, чтобы повернулась Тина Кароль и, что любопытно, несмотря на то, что в команде звездной наставницы оставалось всего два места, она повернулась первой и, как оказалось, единственной!

Ангелина Василевская из Минска очень хочет быть героем для своих родителей. Поэтому она пришла покорять сцену Голоса країни, исполнив песню группы Hozier -"Take me to church". Юная девушка точно стала героиней, как минимум, шестого эфира, ведь ей удалось развернуть все 4 кресла. Ангелина опешила от такого количества вариантов, но, возможно, из-за того, что он повернулся первым, выбрала Дана Балана.

Третьим на сцену главного вокального шоу вышел Пресинду, темнокожий парень из Анголы, который просто невероятно круто исполнил композицию "Perfect", моментально развернув кресла Дана Балана и Монатика.На последних аккордах песни к своим звездным коллегам присоединился и Потап. Тем не менее, второй раз подряд в битве за конкурсанта триумфовал Дан Балан.

19-летняя Вероника Швец из Винницы влюблена в музыку очень давно. Тем не менее, она не хотела брать денег у родителей, чтобы оплачивать уроки вокала, поэтому начала заниматься производством изделиев из кожи, зарабатывая, таки образом, свои первые деньги. По нескольким первым нотам композиции "Місто" (ONUKA), которую исполнила девушка, трек было сложно отличить от оригинала. Однако... никто из тренеров не провернулся.

Слепой цыганский барон, Николай Запоражан, пришел на Голос країни, чтобы поблагодарить свою супругу за то, что воспринимает его таким, какой он есть. Она всегда верила в него и его талант, поэтому свое выступление Николай посвятил именно ей. Собственно говоря, название композиции говорило само за себя - "I do it for you" (Браян Адамс). Единственным тренером, который повернулся к исполнителю, стал Потап.

Следующей на сцену вышла 16-летняя Аделина Шевченко, которая в столь юном возрасте переехала в столицу Украины, начав жизнь фактически с нуля. Все это из-за невероятной любви к музыке и желанию покорить украинский шоу-бизнес. Девушка исполнила композицию Джамалы, "Заманили". Первый шаг Аделины оказался успешным, ведь к ней развернул свое кресло Потап.

Виктория Боцвина, которая, в основном, демонстрировала свой музыкальный талант только на, так называемых, квартирниках, сегодня пришла на главную музыкальную сцену страну. Девушка исполнила культовую песню группы Queen - "I want to be free". Символично, что именно к Виктории свое кресло развернула Тина Кароль на последней секунде песни, закрыв, таким образом, набор конкурсантов в свою команду.

Следующий конкурсант, Артем Алексеенко, который работает в национальной заслуженной академической капелле - "Думка", исполнил очень интересный кавер на песню Виктора Павлика, "Ти подобаєшся мені". Однако его исполнение звездным наставникам не понравилось. Никто не развернулся.

Украинский Джастин Тимберлейк, Андрей Карпов, исполнил на своем выступлении именно песню легендарного американского музыканта "Say Something", продемонстрировав поразительное вокальное сходство. Естественно, это отметили и тренеры, ведь к Андрею развернулись Монатик и Потап. Конкурсант решил "замкнуть цепь", став последним участником команды Монатика.

Катерина Гудым выступила с композицией "Сила", которая очень близка к украинской народной музыке, однако, в то же время является очень зажигательной и веселой. Борьба за девушку равернуалсь нешуточная, ведь оба тренера, которые еще не собрали свою команду, Потап и Дан Балан, развернули свои кресла. Группа подержки Катерины рекомендовала ей идти к Потапу, поэтому девушка выбрала именно команду репера.

Герман Романченко стал абсолютным рекордсменом вокального шоу, ведь он принимает участие в "слепых прослушиваниях" уже седьмой раз. Парень выбрал песню "Still loving you", группы Scorpions. К счастью, свой рекорд Герману уже превзойти на удастся, ведь и Потап, и Дан Балан захотели конкурсанта в свою команду. При выборе звездного тренера Герман руководствовался словами жены, которая сказала, что нужно идти к Дану Балану, если он развернет свое кресло.

Владислава Песоцкая, которую смело можно назвать музыкальной самоучкой, выступила с песней "Otherwise". Увы, из-за того, что в командах звездных наставников к тому моменту оставалось всего несколько вакантных мест, ни Потап, ни Дан Балан не развернулись.

Катерина Гулюк с самого детства мечтала видеть себя среди звезд эстрады. Ее главными наставниками стали бабушка и дедушка, которые воспитывали девушку с самого детства, после смерти ее матери. Катерина назвала свое выступление в Голосе - самым важным событием в своей жизни. Девушка исполнила песню Таяны - "Сила", но долгое время никто не поворачивал кресла, пока Потап на последней секунде композиции, не нажал на кнопку.

Апогеем шестого эфира, конечно же, стало участие экс-участника Евровидения от Молдовы, Павла Парфения, который представлял свою страну на конкурсе в 2012 году. В первую очередь, Павел хочет доказать, что Голос країни может выиграть участник из другой страны. Композиция Майкла Джексона - "You are not alone". Но на сцене он остался стоять один. Тренеры проигнорировали это выступление.

Таким образом, в сегодняшнем эфире свою команду собрали Монатик и Тина Кароль, у Потапа осталось всего одно место, а два конкурсанта еще могут пополнить команду Дана Балана!

Главной неожиданностью эфира стала просьба звездных наставников, адресованная продюсерам шоу. Потап попросил, чтобы тренерам позволили добрать еще по одному "экстра-человеку". Пойдут ли продюсеры на такое нарушение правил?