12 трюків-"розводок", за допомогою яких шахраї легко ошукують туристів

Шахраї використовують різні хитрощі, щоб обдурити довірливих туристів. Ось декілька найпоширеніших схем, знання про які допоможуть вам уникнути неприємностей під час подорожей.

РБК-Україна (проект Styler) попереджує, які саме випадки у туристичній поїздці можуть бути пов'язані із шахрайством.

"Фальшива дитина"

Цей трюк виглядає зовсім безневинно: жінка з загорнутим у плед немовлям ненароком його випускає. Коли жертва нахиляється, щоб підняти "дитину", зловмисники швидко обшукають її кишені та сумки. Під час цього маневру, інші шахраї можуть бути готові допомогти, але насправді вони також мають на меті обікрасти вас.

"Лист для батьків"

Погано одягнена дитина підходить до вас із сльозами на очах, просячи написати листа додому. Під час написання цієї зворушливої історії, він почне вимагати у вас гроші, використовуючи майстерну маніпуляцію вашими емоціями. Це може бути дуже переконливо, і ви можете відчути тиск, щоб допомогти, не усвідомлюючи, що потрапляєте в пастку.

"Знахідка гаманця"

Коли ви натикаєтеся на гаманець на землі, ваша перша реакція - перевірити свій. В цей момент уважні очі шахраїв спостерігають за вашими діями, чекаючи, щоб викрасти ваш гаманець, поки ви відволікаєтеся. Вони можуть навіть вдаватись до дій, які відволікають вашу увагу, створюючи ілюзію, що вони допомагають вам.

"Роза для вашої дами"

Вам можуть запропонувати купити троянду за завищеною ціною. Якщо ви відмовитеся, жінка почне вас принижувати, змушуючи купити квітку, яка тепер коштує ще дорожче. Часто такий трюк супроводжується тиском з боку інших шахраїв, які можуть також втрутитися в ситуацію, створюючи почуття провини.

Туристи часто розгублюються у незнайомих обставинах та втрачають пильність (фото: Freepik.com)

"Браслет дружби"

Досить усміхнений незнайомець запропонує обмінятися браслетиками. Поки ви зайняті, інший шахрай витягне ваші цінності з кишень або сумки. Цей метод особливо популярний у туристичних зонах, де туристи часто виявляють довіру до безневинних жестів.

"Знахідка кільця"

Коли ви вважаєте, що знайшли дорогоцінність, до вас підходять шахраї з пропозицією її продати. Вони переконують вас, що це безцінна річ, яку носив сам король, намагаючись використати ваші надії на вигоду. Ви можете виявитися під впливом, і в результаті віддати свої гроші за щось, що не має жодної цінності.

"Фальшивий квиток"

Коли ви стоїте в черзі за квитками, до вас може підійти чоловік і запропонувати купити квитки дешевше. Будьте обережні: часто ці квитки виявляються підробленими, і ви опинитеся без грошей і без можливості потрапити на подію. Це одна з найпоширеніших схем шахрайства на концертах і заходах.

"Пляма на одязі"

Шахрай непомітно проливає рідину на ваш одяг, після чого інші "доброзичливці" пропонують допомогу. Поки ви їм довіряєте, ваші речі також можуть зникнути. Цей трюк дуже ефективний, адже туристи часто реагують на такі ситуації з бажанням допомогти.

Методи злодіїв можуть варіюватися від шахрайства до пограбунку (фото: Freepik.com)

"Перевірка номера"

Двоє чоловіків у формі стукають у вашу двері, представляючись службовцями готелю. Поки один з вас розмовляє, інший може красти ваші речі. Вони можуть намагатися переконати вас, що це стандартна процедура, щоб відвести вашу увагу від вашого майна.

"Безкоштовний масаж"

На пляжі вам пропонують безкоштовний масаж. Через кілька хвилин він може стати платним, а вас можуть змусити заплатити великі гроші. Цей метод часто використовує техніки маніпуляції, щоб переконати вас, що це була ваша ідея.

"Фальшивий поліцейський"

Чоловік у формі може попросити перевірити ваш гаманець на наявність підроблених грошей. Після перевірки ви залишитесь без жодної купюри, оскільки шахрай вкраде ваші гроші, поки ви не будете готові до цього. Цей трюк зазвичай працює на довірливих туристах, які не підозрюють про обман.

"Любов з першого погляду"

Дівчата можуть знайомитися з туристами, запрошуючи їх на вечерю. Але перш ніж ви зрозумієте, що сталося, вона зникне, залишивши вас з великим рахунком. Ця схема може бути супроводжена погрозами або маніпуляціями, щоб змусити вас заплатити.