12 справ, які не можна робити в новорічну ніч

Новорічна ніч - це час радості, надій і загадування бажань. Проте, щоб забезпечити собі успішний та щасливий рік, варто враховувати деякі прикмети й заборони.

Не сваріться та не сперечайтеся

У новорічну ніч не можна сваритися, кричати або використовувати нецензурну лексику. Вважається, що негатив у святковий час може зруйнувати стосунки й принести конфлікти на весь рік. Тож залиште всі суперечки позаду й насолоджуйтеся гармонією з близькими.

Не залишайте оселю без прибирання

До 31 грудня важливо навести лад у домі, адже зустрічати рік у неприбраній оселі - до невдач. Проте після заходу сонця більше не можна прибирати, прати чи виносити сміття. Це символізує втрату добробуту й щастя.

Не зустрічайте Новий рік у чорному одязі

Чорний колір вважається символом смутку, тому не варто обирати його для святкової ночі. Також не рекомендується носити старий чи пошкоджений одяг. Краще вдягнути щось нове та яскраве, що символізує оновлення.

Не залишайте боргів

Перед новорічною ніччю варто розрахуватися з усіма боргами й повернути позичені речі. Якщо цього не зробити, ризикуєте весь рік провести у фінансових труднощах. Позичати щось 31 грудня теж не рекомендується, адже разом із річчю ви можете “віддати” свою удачу.

Не промовляйте бажання вголос

Загадані під бій курантів бажання мають залишатися в секреті. Якщо ви розповісте комусь про свої плани, вони можуть не здійснитися. Зберігайте їх у серці та вірте у власні сили.

Не обирайте страв, які образять символ року

На новорічному столі не повинно бути страв зі змії чи кролика, адже це може розгнівати символ року. Натомість додайте більше зелені, фруктів і легких закусок, щоб створити атмосферу гармонії.

Певні речі не треба робити на свято, щоб не зіпсувати увесь наступний рік (фото: Freepik.com)

Не залишайте стіл порожнім

Святковий стіл має бути багатим і символізувати достаток. Навіть якщо ви святкуєте вдома в тісному колі, подбайте, щоб на столі були основні страви й напої. Порожній стіл може стати передвісником труднощів.

Не тримайте образ

Пробачте всі образи, які накопичилися протягом року, й не ображайтеся самі. Новорічна ніч - це час оновлення й гармонії, тож зайвий негатив буде недоречним. Почніть рік із чистими думками та легкою душею.

Не займайтеся побутовими справами

Прати, прасувати, шити чи лагодити речі в новорічну ніч категорично заборонено. Це вважається поганою прикметою, яка може накликати проблеми в родині. Дозвольте собі відпочити й відкласти всі справи на наступні дні.

Не відпускайте гостей до спальні

В новорічну ніч не слід впускати гостей у свою спальню. Вважається, що це може спричинити негаразди в особистому житті або навіть зраду. Краще приймайте гостей у вітальні, створюючи теплу атмосферу.

Не шкодуйте про минулий рік

Не варто жалкувати про помилки чи втрати року, що минає. Зустрічайте новий рік із вдячністю за отриманий досвід і надією на краще. Позитивний настрій - запорука гарного старту.

Не плачте та не сумуйте

Сльози у святкову ніч вважаються провісниками труднощів і хвороб. Новорічна ніч - це час радості й натхнення, тож забудьте про всі негаразди й насолоджуйтеся моментом.