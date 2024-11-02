12-річний хлопчик втратив повністю зір через харчування фастфудом: що було в його раціоні

Чому дитина перестала бачити

Дитина з народження страждає на аутизм і має надзвичайну фобію, яка проявлялася у сприйнятті тільки певної структури їжі. Фактично, хлопчик жив на дієті зі звичайних гамбургерів, картоплі фрі, пончиків та соках з пакету.

На початку року у нього почалися проблеми з очима, його зір почав "темніти" вранці та ввечері, а вдень ситуація була трохи кращою. Вже за шість тижнів він не міг ходити без допомоги батьків, часто натикався на двері та стіни.

А згодом він прокинувся вночі з криком, що зовсім нічого не бачить.

Дитину госпіталізували до лікарні й медики виявили, що така система харчування призвела до серйозної нестачі життєво важливих поживних речовин, які підтримують здоров'я зорових нервів.

Попри вживання харчових добавок та дієтотерапію зір хлопчика не відновився, і лікарі побоюються, що втрата зору буде тепер постійною.

У хлопчика діагностовано зовсім новий вид розладу харчування

Лікарі Бостонської дитячої школи кажуть, що у дитини розлад уникнення/обмеження споживання їжі (ARFID) - це розлад харчової поведінки, який певною мірою вражаю приблизно половину дітей-аутистів.

Цей розлад є новим, але він вже поширений, бо змушує кожного 200-го американця обмежувати різноманітність їжі через тривогу або небажаний колір, консистенцію, запах.

У постраждалого хлопчика були травматичні пологи, він народився передчасно - на два місяці раніше, страждав від нестачі кисню, але у нього не було інших захворювань, крім аутизму та СДУГ. Були присутні мовленнєві, когнітивні та моторні затримки.

За словами батьків, за два дні до госпіталізації вони помітили у дитини набряк і кірки навколо очей. Часом вони помічали, як він дивиться на стіну, а не в телевізор.

Вони стверджують, що він був "вибагливий у їжі" і уникав пробувати нову їжу та вітаміни, бо йому не подобалася консистенція.

Лікарі виявили у хлопчика атрофію зорового нерву, через яку клітини зорового нерву втрачаються внаслідок тривалого пошкодження. Вони вважають, що втрата зору сталася через серйозну нестачу вітамінів А, С, Д, міді та цинку - через дуже обмежену дієту.

Як вітаміни допомагають зору

Зокрема, дефіцит вітаміну А вважається однієї з найпоширеніших причин дитячої сліпоти в США. Поживна речовина є ключовим компонентом родопсину, світлочутливого білка, який допомагає виробляти пігменти в сітківці ока, що допомагають бачити в місцях зі слабкім освітленням.

Вітамін Д допомагає очам виробляти сльози, що має вирішальне значення для запобігання сухості та вимивання сміття.

Мідь та цинк захищають клітини та структуру сітківки, а вітамін С захищає очі від пошкодження ультрафіолетом.

Чи зможуть відновити зір дитині

Після терапії у лікарні рівень поживних речовин хлопчика нормалізувався. Він почав їсти листя салату та сир на гамбургерах, а для сім'ї провели поведінкову терапію. Батьки почали додавати вітаміни у соки, але згодом хлопчик почав від них відмовлятися.

"На жаль, атрофія зорового нерву пацієнта була серйозною. Цю серйозну втрату зору неможливо повернути, якщо її виявити на такій пізній стадії. Якщо це виявити на ранніх стадіях захворювання, усунення дефіциту харчування може призвести до певних покращень зору", - підкреслюють лікарі.