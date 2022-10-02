12-річна мешканка Чаплиного розповіла музею" Голоси мирних" про обстріли

У той день мама Богдани заклеювала вікна в оселі. Дівчинка перебувала за стіною від неї, щось дивилася у телефоні. Ззовні батько ремонтував шифер на даху, який розбило після попереднього вибуху. Увімкнулася сирена та Олег пішов до матері, щоби відвести її від вікна. Ракета прилетіла без свисту: Богдана почула лише вибух.

"Маму вбило, братика посікло уламками. Батька тяжко поранило. А у мене просто переляк", - ділиться дівчинка.

Вона одразу побігла на вулицю, де побачила жахливу картину: там горіла машина, у якій було п’ятеро людей. Шестирічного хлопчика вибухом викинуло з автівки - вижив лише він.

Батька Богдани відвезли до лікарні, де на момент запису історії на початку вересня він перебував у реанімації: у тяжкому стані, після п'яти операцій. Олега шпиталізували у Запоріжжі, вийняли уламок з його живота, наразі хлопець відновлюється. Сестра батька перевезла Богдану та Олега до Львова. Вона теж долучилася до інтерв'ю.

"Ми підтримуємо зв’язок із батьком дітей лише через лікарів. Коли мені вдалося поспілкуватися з ним, він просив забрати сина та доньку у Львів. У нас велика родина і ми зробимо все, щоб допомагати діткам", - розповіла жінка.

Свою історію Богдана Іляшенко довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів Музею налічує вже понад 35 000 історій.

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