12 професій, які будуть дуже затребувані вже через 5 років

За попередні роки було видно, що деякі галузі стають особливо важливими і мають великий потенціал зростання. Тому ми зібрали список з 12 професій, які, швидше за все, будуть дуже актуальними вже у найближчі роки.

Розробник штучного інтелекту

ШІ наполегливо проникає у різні сфери нашого життя - від автоматизації до медицини. Розробники штучного інтелекту відповідають за створення і вдосконалення алгоритмів та моделей, які допомагають комп'ютерам навчатися і приймати рішення. Тому найближчим часом попит на них буде зростати у геометричній прогресії!

Спеціаліст з кібербезпеки

З поширенням цифрових технологій зростає і загроза кібератак. А саме спеціалісти з кібербезпеки відповідають за захист комп'ютерних систем та мереж від зловмисників і кіберзагроз.

Розробник віртуальної реальності

Віртуальна реальність стає все більш популярною у галузі геймінгу, навчання та розваг. Розробники віртуальної реальності, які створюють інноваційні імерсивні світи для користувачів, будуть ставати все популярнішими на ринку праці.

Експерт з Big Data

Обробка і аналіз великих обсягів даних стає все важливішою для великих і середніх компаній. Експерти з Big Data все частіше розроблятимуть стратегії збору і аналізу даних для отримання цінної інформації та виявлення нових трендів.

Спеціаліст зі зберігання енергії

Зростаюча потреба в сталій енергії стимулює розвиток ринку зберігання енергії. Спеціалісти зі зберігання енергії вивчають та розробляють нові технології зберігання енергії, такі як акумулятори та системи зберігання на основі водню, і продовжуватимуть цим займатися ще довго.

Експерт з робототехніки

Робототехніка широко застосовується сьогодні в автоматизації виробництва, медицині та інших важливих галузях. Експерти з робототехніки вивчають та розробляють нові роботизовані системи та маніпулятори, які дозволять покращити і пришвидшити всеможливі процеси.

Аналітик даних

Аналітика даних стає ключовою для прийняття стратегічних рішень у бізнесі. Тому спеціалісти цієї галузі, які вивчають та аналізують великі обсяги даних для виявлення тенденцій та патернів, будуть довго затребуваними.

Експерт зі здоров'я та фітнесу

Зацікавленість у здоровому способі життя зростає, і це відкриває нові можливості для експертів зі здоров'я та фітнесу. Ці спеціалісти надають консультації та розробляють інноваційні програми для покращення фізичного та психічного здоров'я, на що кожен з нас звертає все більше уваги.

Розробник смарт-міст

Розробка та управління смарт-містами стає все більш актуальною. Спеціалісти по смарт-містам розробляють та впроваджують технології для покращення ефективності міського середовища та життя мешканців. Саме за такими і подібними містами - майбутнє.

Експерт з медичної телемедицини

Телемедицина стає все більш популярною, особливо після пандемії COVID-19. Експерти з медичної телемедицини масово забезпечуватимуть консультації та дистанційний моніторинг пацієнтів за допомогою технологій відеозв'язку.

Екологи

Зростаюча увага до збереження навколишнього середовища стимулює попит на спеціалістів з екології. Вони зараз й так вивчають та розробляють стратегії збереження природних ресурсів та екологічно чистих технологій, а скоро робитимуть це ще інтенсивніше, що породить підвищений попит на цю спеціальність.

Розробник квантових комп'ютерів

Квантові комп'ютери вважаються майбутнім напрямком в галузі обчислень. Розробники квантових комп'ютерів займаються створенням і вдосконаленням нових обчислювальних систем, які працюють на основі принципів квантової механіки. З розвитком технологій ця професія здобуде ще більшої популярності.

Додамо, що це лише кілька прикладів професій, які будуть дуже затребуваними вже через п’ять років.

Але варто пам’ятати: вибір професії - важке рішення, тому треба добре зважувати і врахувати потенціал ринку праці майбутнього.

Запропоновані професії відображають тренди і потреби сучасного світу, а їх розвиток може принести успіх вашій кар'єрі і непогані гроші.