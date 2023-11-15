12 причин знизити кількість цукру в раціоні прямо зараз

Гірка сторона цукру

Цукор солодкий, але його велика кількість може негативно вплинути на ваше здоров'я. Використовуйте продукти, які містять натуральні цукри - фрукти, овочі, молочні продукти та зернові. Ваше тіло повільно перетравлює ці вуглеводи, тому клітини одержують постійний запас енергії. А в упакованих продуктах та напоях міститься доданий цукор, який вашому організму зовсім не потрібний.

Багато це скільки?

Американська кардіологічна асоціація рекомендує вживати не більше 6 чайних ложок (25 г) доданого цукру на день жінкам та 9 чайних ложок (36 г) чоловікам. Але люди зазвичай вживають від 20 до 22 ложок на день (понад 80 г). Наприклад, в одній невеликій банці газировки міститься 10 чайних ложок цукру і зовсім немає поживної користі.

Ваша вага збільшується

Підсолоджені цукром напої є великим джерелом доданого цукру. Якщо ви випиваєте банку газировки кожен день і при цьому не скорочуєте калорії в чомусь іншому, через три роки ви станете важчими на 7 кг. Занадто велика вага може призвести до таких проблем, як діабет або деякі види раку.

Ризик хвороб серця

Кожна десята людина отримує ¼ або більше щоденних калорій із доданого цукру. Якщо ви їсте так багато, то, згідно з дослідженнями, у вас вдвічі вищі шанси померти від серцево-судинних захворювань, ніж у людей, які вживають набагато менше цукру.

Діабет

Солодкі напої можуть підвищити можливість розвитку діабету 2 типу. Це відбувається, коли цукор залишається у вашій крові, і ваше тіло на це реагує меншим виробництвом гормону інсуліну. А він необхідний, щоб перетворити їжу, яку ви їсте, на енергію. Або інсулін також не працює.

Якщо у вас надмірна вага, то скидання 5-7 кг може допомогти вам контролювати рівень цукру в крові.

Високий тиск

Зазвичай у гіпертонії звинувачують сіль, а не цукор. Але деякі дослідження показують, що цукор може бути винуватцем. Вчені вважають, що цукор може підвищувати кров'яний тиск через занадто високий рівень інсуліну. Це може зробити кровоносні судини менш гнучкими та змушує нирки утримувати воду та натрій.

Високий рівень холестерину

Солодкі продукти шкідливі для серця, незалежно від того, скільки ви важите. Вони можуть:

Підвищити рівень "поганого" холестерину та знизити рівень "хорошого"

Підвищити рівень жирів у крові, звані тригліцеридами та перешкоджати роботі ферменту, який їх розщеплює.

Проблеми з печінкою

Більшість упакованих продуктів, закусок та напоїв підсолоджені фруктозою, простим цукром з овочів. Ваша печінка перетворює його на жир. Якщо ви регулярно підживлюєте організм фруктозою, то в печінці накопичуються крихітні краплі жиру та з'являється неалкогольна жирова хвороба печінки. Ранні зміни в дієті можуть звернути цей процес. Але з часом набряки та рубці можуть зіпсувати печінку.

Карієс

Цукор живить бактерії у роті, які залишають після себе кислоту, а вона знищує зубну емаль. Солодкі напої, сухофрукти, цукерки та шоколад - часті порушники. Кислі цукерки - одні з найгірших. Вони майже також кислотні, як акумуляторна кислота. Якщо вам сильно захотілося таку насолоду, то відразу прополощіть рот водою або випийте трохи молока, щоб нейтралізувати кислоту.

Поганий сон

Багато цукру протягом дня може вплинути на рівень глюкози в крові та спричинити стрибки та збої енергії. Вам буде складно пильнувати на роботі, є ризик задрімати на уроці в школі. Вечорами миска морозива чи печива може накачати вас цукром, який потім розбудить уночі. Це може скоротити час вашого глибокого сну, і ви прокинетеся не відпочилими.

Проблеми з настроєм

Ви часто буваєте засмучені? Ваша пристрасть до солодкого може бути частиною проблеми. Деякі дослідження показують зв'язок цукру та проблеми психічного здоров'я. Одне з останніх досліджень показало, що чоловіки, які їли понад 65 г цукру на день (удвічі вище за норму), ймовірність виникнення тривоги чи депресії була на 23% вищою.

Ризик подагри

Болючий артрит можна отримати через надмірне вживання червоного м'яса, субпродуктів та омарів. На жаль, до списку таких продуктів входить також фруктоза. Вона може призвести до накопичення сечової кислоти в крові, яка своєю чергою утворює тверді кристали на великому пальці ноги, колінах та інших суглобах.

Старіння

Солодкі напої можуть збільшити ваш біологічний вік на кілька років. ДНК, яка називається теломерами, покриває кінці хромосом, захищаючи їх від пошкоджень. Чим довше, тим краще. Укорочені теломери можуть супроводжуватись віковими захворюваннями, такими як діабет. Одне з досліджень показало, що у людей, які п'ють склянку газировки щодня, теломери коротші. Дослідники вважають, що збільшення віку клітин може зрушуватися на 4 роки.