12 квітня - день перевірки на міцність: що принесе ця субота і як не наробити помилок

12 квітня "астрологічна погода" буде мінливою - певні справи можна довести до кінця, але й не обійдеться без перевірок на міцність. Усе через Сатурн та руйнівні градуси.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на суботу та як діяти, аби не помилитися.

Прогноз астропогоди на 12 квітня

"Енергія доби сприятиме розкриттю джерел знань. Справи несуть повну інформацію про їх завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу", - розповіла Соловйова.

"Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи або фізичні навантаження. Ефективно проводити колективні заходи", - додала вона.

12 квітня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми.

"Саме у суботу багато хто приводить до ладу всі справи, поповнює запаси їжі, прибирає вдома або ж навпаки - навмисно виключає будь-яку діяльність. Кожен цього дня виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими", - зазначила Соловйова.

Цього дня астролог радить бути працьовитими, відмовитися від брехні та допомагати людям. А ще варто займатися домашніми справами, самовдосконаленню, дотримуватися режиму, дбайливо, з повагою ставтеся до свого та чужого часу.

"До 19:12, 12 квітня, Сонце буде у руйнівному градусі Овну. Руйнівний градус – це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку", - розповіла астролог.