12 корисних розширень Chrome у 2024 році за версією Google, які зроблять ваш браузер ще потужнішим

Збільшення гучності будь-якої відкритої вкладки

У ситуації, коли багато сайтів використовують гучне автовідтворення реклами, іноді можна зустріти відео з дуже низькою гучністю, ледь помітною. Розширення Volume Master допомагає вирішити цю проблему, дозволяючи збільшити рівень гучності будь-якої відкритої вкладки до 600 відсотків.

Знайдіть найкращі пропозиції на ваші улюблені товари

Keepa - чудове розширення для браузера, створене для тих, хто шукає вигідні знижки. Воно показує графіки зміни цін на товари на Amazon і eBay, допомагаючи зрозуміти, чи дійсно пропозиція вигідна.

Корисно тримати його під рукою під час великих розпродажів або використовувати, щоб оцінити, чи настав час придбати товар, який ви давно пригледіли.

Застосовуйте найкращі купони автоматично

CouponBirds - це ще одне корисне розширення для шопінгу. Воно економить ваш час, автоматично знаходячи та застосовуючи найкращі промокоди на більшості популярних сайтів для покупок.

Зробіть перегляд відео зручнішим

Turn Off the Lights автоматично затемнює все навколо відео на YouTube, залишаючи тільки сам плеєр, а також має безліч додаткових функцій.

Організуйте свої завдання за допомогою списку справ

За допомогою Todoist ви можете додавати завдання або сторінки у свій список і відзначати виконані пункти.

Прикрасьте нову вкладку

Momentum допомагає перетворити вашу нову вкладку на щось красиве і корисне. Воно автоматично вибирає заспокійливі шпалери, дає змогу встановлювати таймери фокусу і допомагає відстежувати задачі.

Налаштуйте зовнішній вигляд веб-сайтів

Якщо вам набрид звичний дизайн сайтів, Stylish для Chrome запропонує різноманітні теми, що дають змогу змінити їхній зовнішній вигляд. Ви можете вибирати з готових стилів спільноти або створювати свої власні.

Зберігайте інформацію в Evernote

Evernote Web Clipper - корисне розширення, незважаючи на зниження популярності самої платформи. Воно дає змогу зберігати веб-сторінки та PDF-документи, видаляючи зайві елементи, щоб їх було легше читати. Для альтернативи можна розглянути Obsidian's web clipper.

Розважайтеся прямо в браузері

Ice Dodo - це захоплива космічна гра в жанрі паркуру, доступна прямо з Google Chrome. Розширення дає змогу запускати гру кнопкою в панелі інструментів і пропонувати безліч рівнів для довгих розваг.

Розширення для перекладу в Chrome

Immersive Translate підтримує інтеграцію популярних перекладачів, таких як Google Translate або DeepL, даючи змогу перекладати веб-сторінки, PDF-документи та навіть субтитри відео. Це чудовий інструмент для роботи з контентом, який важко перекласти.

Використовуйте команди для прискорення набору тексту

Text Blaze дає змогу створювати команди, які перетворюються на довгі фрази, як-от /thanks, що замінюються на заздалегідь заданий текст.

Автоматизуйте браузерні завдання за допомогою ШІ

Bardeen зв'язується з вашими щоденними сервісами і допомагає створювати робочі процеси під ваші потреби, наприклад, експортувати списки співробітників з LinkedIn в Google Sheets, або використовувати готові сценарії для підвищення продуктивності.