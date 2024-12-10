12 комп'ютерних ігор, які допоможуть вам грамотно розпоряджатися грошима та заощаджувати

Як гейміфікація та серйозні ігри можуть допомогти у навчанні фінансової грамотності?

Серйозні ігри створюються з метою досягнення результатів, що виходять за межі розважальних цілей. Це може бути навчання навичок, мотивація до бажаних дій чи проведення досліджень.

Гейміфікація - це використання ігрових механік у неігрових середовищах. До ігрових механіків належать такі елементи, як рівні, нагороди та навчальні матеріали.

Ці методи використовують природне прагнення людей вчитися через гру, надаючи практичні можливості для прийняття фінансових рішень у безпечному середовищі. Вони пропонують індивідуалізовані досвіди, які враховують різні стилі навчання та рівні навичок, сприяючи глибшому розумінню та засвоєнню фінансових концепцій.

FDIC Money Smart

Money Smart пропонує безліч ресурсів для викладачів та студентів, які дозволяють їм вивчати фінанси за допомогою практичних занять, включаючи тести та ігри для оцінки фінансової обізнаності.

У цій програмі учні дізнаються про позики, заробляння, захист та заощадження грошей.

Financial Football

Financial Football - захоплююча та конкурентна гра, розроблена Visa. Цей інтерактивний досвід використовує азарт футболу, щоб навчити гравців фінансових концепцій.

Гравці відповідають на фінансові питання, щоб просуватися полем і набирати важливі "фінансові" тачдауни. Це чудовий інструмент для дорослих, які хочуть освіжити свої фінансові знання у веселій та інтерактивній формі.

Time for Payback

Time for Payback - це гра, що імітує фінансові рішення, які студенти повинні приймати, щоб керувати студентським життям і не тільки.

Гравці мають можливість зробити вибір щодо студентських кредитів, роботи на неповний робочий день та витрат на проживання, одночасно намагаючись здобути вищу освіту без надмірних боргів. Це ідеальна гра для молодих людей, які готуються до життя після закінчення коледжу.

SPENT

SPENT - це потужна онлайн-гра, яка поміщає гравців у сценарій життя від зарплати до зарплати. Гра представляє реалістичні сценарії, що вимагають прийняття складних фінансових рішень, наголошуючи на труднощах, з якими стикаються багато людей, поєднуючи обов'язки та низькі доходи.

SPENT дає відкриваючий очі досвід, який сприяє співпереживанню та фінансовій обізнаності, спонукаючи дорослих приймати більш обґрунтовані рішення на шляху до фінансового благополуччя.

Charge!

Charge! - це інтерактивна гра, яка навчає гравців управлінню кредитними картками та боргами.

Хоча відкрити нову кредитну лінію досить просто, відповідальне управління потребує зовсім інших навичок.

Таким чином, Charge! стає корисним інструментом для розуміння складнощів управління кредитами, який може стати в нагоді у дорослому віці.

Ігри з фінансової грамотності для старшокласників

Banzai

Banzai - це інтерактивна онлайн-платформа, яка пропонує практичні фінансові сценарії для старшокласників.

У заходах, розрахованих на три різні вікові групи, учні навчаються керувати своїми грошима та перевіряють свої навички прийняття рішень, коли справа стосується витрат.

EverFi

EverFi пропонує комплексний набір цифрових курсів, що охоплюють різні фінансові теми. Від базового бюджетування до інвестування, ця гра використовує відео, анімацію та інтерактивні вправи для заохочення залучення студентів.

EverFi також включає курси для самостійного навчання для учнів початкової, середньої та старшої школи. На кожному рівні є певний фокус, пов'язаний із віком та розумінням концепції. Це ефективний та захоплюючий спосіб переводити учнів від простих до складних фінансових тем залежно від їхнього віку та зрілості.

Nearpod

Nearpod - це навчальна платформа, яка поєднує уроки з оцінками в реальному часі та інтерактивним досвідом навчання. Опції фінансової грамотності платформи допомагають педагогам охоплювати такі важливі теми, як кредит, податки та бюджетування, що робить її ідеальною для старших класів.

Навчальна платформа Nearpod також створена для надання відповідей відкритого типу, тестів, опитувань та відеороликів із ретроспективними питаннями.

Money Magic

Money Magic - це весела інтерактивна гра, яка вчить студентів заробляти, економити та витрачати гроші розумно. Захоплююча графіка та сценарії гри допомагають проілюструвати наслідки фінансових рішень.

У цій грі є персонаж на ім'я Енцо, який повинен керувати своїми витратами, щоб дістатися Лас-Вегаса і виступити як фокусник. Це інтерактивна і дуже візуально захоплююча гра для студентів, яка вчить приймати рішення про витрати та дивитися на вплив цих результатів на їхній уявний бюджет.

Practical Money Skills

Розроблений Visa, Practical Money Skills пропонує низку ігор та ресурсів, призначених для навчання фінансової грамотності. Деякі ігри, включаючи Cash Puzzler, Peter Pig's Money Counter, Payoff, розраховані на дітей від п'яти років.

Сайт також пропонує плани уроків та відео для учнів від підготовчого класу до старшої школи, коледжу та для дітей з особливими потребами. Популярні теми включають бюджетування, управління боргами, боротьбу з крадіжкою особистих даних та створення ощадного рахунку.

Quizizz

Quizizz надає тести, що налаштовуються, з різних фінансових тем. Вчителі можуть створювати власні тести або використовувати готові завдання для перевірки знань учнів у захоплюючій та інтерактивній формі.

Ця ігрова навчальна платформа включає готові ігри для використання вчителями під час тестування учнів за новими концепціями фінансової грамотності. Вчителі можуть шукати в бібліотеці тест або готовий урок, а також налаштовувати його залежно від потреб.

Hit the Road

Hit the Road - це інтерактивна пригодницька гра, в якій студенти вивчають бюджетування, заощадження та прийняття розумних фінансових рішень. Гравці повинні керувати бюджетом під час подорожей, стикаючись із непередбаченими витратами та приймаючи рішення про витрати.