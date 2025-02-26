12 геніальних способів перетворити старі шкарпетки на корисні речі для дому

Використання старих шкарпеток - це чудовий спосіб дати їм нове життя та зробити корисними вдома. Не поспішайте їх викидати!

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає з посиланням на видання Southern Living про 12 способів використати старі шкарпетки в побуті.

Рукавички для витирання пилу

Немає кращого способу використати старі шкарпетки, ніж перетворити їх на рукавички для витирання пилу. Просто натягніть шкарпетку на руку і починайте працювати. Це також відмінний спосіб очистити важкодоступні місця, які можуть бути непомітними, наприклад, лопаті вентиляторів або делікатні предмети, як рамки для фотографій.

Теплова подушка

Не хочете купувати електричну теплову подушку? Без проблем. Просто наповніть стару шкарпетку рисом і зав'яжіть вузол на кінці. Поставте в мікрохвильову піч на 30-45 секунд, щоб підігріти вміст.

Гумка для маркерів

Якщо ви вчитель або використовуєте дошку для маркерів вдома для організації, стара шкарпетка стане відмінним інструментом для стирання маркера. Просто натягніть шкарпетку на руку і легко витріть маркер.

Іграшка для собаки

Якщо у вас є багато старих шкарпеток, зв'яжіть їх разом, щоб створити ідеальну іграшку для гризіння або перетягування. У вас є цуценя, яке тільки вчиться грати? Зав'яжіть вузол у середині однієї шкарпетки для веселощів під час гри.

Тканина для прибирання

Не хочете нічого робити з вашими старими шкарпетками? Ми вас розуміємо. Одна шкарпетка - відмінна тканина, яку можна натягнути на руку для протирання кухонних стільниць, кранів і столів. Вони також ідеально підходять для витирання посуду та миття автомобілів і велосипедів.

Наконечник для швабри

Довгі і еластичні шкарпетки можна натягнути на головку швабри, і це стане легким способом витирати підлогу. Цей метод також допоможе зекономити час, оскільки шкарпетки швидко вбирають вологу і легко чистяться. Крім того, можна використовувати різні кольори шкарпеток для позначення зон прибирання або різних типів підлог.

Старі шкарпетки - чудовий матеріал для саморобок (фото: Freepik.com)

Знімач павутиння

Звернули увагу на павутину в кутах кімнат, коли сонце попадає під потрібним кутом? Ми вас розуміємо. Ці місця можуть бути важкими для огляду, не кажучи вже про досягнення. Надіньте шкарпетку на кінець ручки швабри і легко очистіть кути від павутиння.

Наповнювач

Чи ви займаєтесь рукоділлям або вам потрібно наповнити подушку або пуф у вашому домі? Використання тканинних залишків, включаючи старі шкарпетки, - це легкий і екологічний спосіб виконати завдання.

Блокатор протягів

Якщо у вас є купа непарних шкарпеток, наповніть одну найбільшу шкарпетку іншими і використовуйте її як блокатор протягів біля дверей у прохолодні дні або вечори.

Маленькі подушки для домашніх тварин

Якщо у вас є маленька тварина, наприклад морська свинка, зробити подушку з старих шкарпеток дуже просто: наповніть шкарпетку сіном і зшийте один шов.

Захист для скляних банок

Скляні банки в морозильнику можуть викликати тривогу через можливі пошкодження скла та безлад, який це може спричинити. Просто надіньте шкарпетку на скляну банку, і якщо станеться витік або розбивання, ваш морозильник буде краще захищений.

Ляльки з шкарпеток

Діти будь-якого віку можуть насолоджуватися створенням власної ляльки з шкарпеток, використовуючи старі шкарпетки та кілька простих аксесуарів для рукоділля, таких як очі з пластиковими бусинами, трубочки для чистки та клей.