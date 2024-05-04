Вони мають бути у кожного. 11 найкорисніших трав і спецій, які підтримують здоров'я

Куркума

Куркуму використовували протягом століть, є свідчення, що вона мала попит вже у V ст. до нашої ери. Основна активна речовина куркуми, куркумін, допомагає зменшити запалення. Ця спеція пов’язана зі зниженням ризику раку, серцевих захворювань, діабету 2 типу та неврологічних дегенеративних станів. Такі дані наводить дослідження 2023 року, що опубліковане в Міжнародному журналі молекулярних наук.

Куркуму можна додавати в маринади або використовувати її в сухих натираннях. Завжди поєднуйте куркуму з чорним перцем або джерелом здорового жиру, щоб покращити засвоєння куркуміну.

Каєнський перець

Відомо, що гостра їжа прискорює метаболізм і навіть може допомогти схуднути. Хоча дослідження не є остаточними, є докази на користь капсаїцину для втрати жиру. Капсаїцин є основною активною речовиною кайєнського перцю. Він також відповідає за передбачувані переваги спеції для здоров’я.

В огляді досліджень 2022 року, опублікованому в журналі Pharmaceuticals, стверджується, що капсаїцин може короткостроково пригнічувати апетит. Капсаїцин також може покращити мікробіом кишківника, сприяючи зростанню бактерій, які борються з ожирінням.

Цей перець можна додавати до морепродуктів, м’яса та навіть попкорну чи маринадів.

Базилік

Базилік допомагає організму пристосуватися до стресу та сприяють рівновазі в тілі та розуму. Дослідження 2022 року в Frontiers in Nutrition показало, що прийом екстракту саме виду Holy Basil протягом двох місяців допоміг знизити рівень стресу та якість сну учасників.

Варто зазначити, що екстракти зазвичай сильніші, ніж сама рослина, і потрібно провести більше досліджень, перш ніж робити якісь висновки про базилік як засіб від стресу чи снодійний.

Цю рослину можна додавати до меду, картоплі фрі та пікантних страв з локшиною.

Імбир

Імбир містить широкий спектр потужних сполук, таких як гінгерол, які можуть стимулювати спорожнення шлунка та сприяти нормальному руху калу через кишківник.

Дослідження 2019 року в Foods показало, що антиоксидантні та протизапальні властивості імбиру захищають від окислювального стресу. Згідно з дослідженням, сушений і смажений імбир містить більше антиоксидантів, ніж свіжий.

Кориця

Окрім протизапальної та антиоксидантної дії, кориця допомагає контролювати рівень цукру в крові. Вона також допомагає печінці метаболізувати глюкозу і може допомогти зменшити потребу в застосуванні синтетичного інсуліну в осіб з діабетом 2 типу.

Одне дослідження 2009 року в Journal of Medicinal Food показує, що кориця також може допомогти підвищити чутливість до інсуліну та уповільнити непереносимість глюкози після поганого нічного сну, коли рівень цукру в крові зазвичай різко підвищується.

Кориця також покращує те, як мозок використовує інсулін, а це може допомогти при деяких неврологічних дегенеративних станах, таких як хвороба Альцгеймера, контролюючи високий рівень глюкози в крові в мозку.

Корицею можна посипати яблучне пюре, випічку й додавати до напоїв.

Орегано

Основні компоненти олії орегано - карвакрол і тимол - допомагають запобігти проникненню певних вірусів у клітини організму, надаючи певну підтримку імунній системі. Це показало дослідження Journal of Virology 2020 року.

Свіжий орегано ароматніший, ніж його сушений аналог, і є чудовим доповненням до салатів, маринадів, страв на грилі та пікантної випічки.

Чорний перець

Чорний перець допомагає організму краще засвоювати певні антиоксиданти. Відповідно до звіту 2023 року в Aging and Disease, активна сполука чорного перцю, піперин, допомагає лікувати вікові неврологічні розлади та старіння мозку.

Цю спецію можна додавати практично до будь-якої страви і це надасть їй вираженого смаку.

Розмарин

Згідно з дослідженням Іранського журналу фундаментальних медичних наук 2020 року, поліфеноли, тип антиоксиданту в розмарині, допомагають зменшити запалення, уповільнюючи цитокіни, які контролюють реакцію запалення організму.

Розмарин можна додавати під час приготування стейків, це допоможе м’ясу наповнитися трав’яним ароматом. Також він гарно смакує з пасерованими овочами й тофу.

Перцева м'ята

Результати мета-огляду контрольованих клінічних випробувань 2020 року, опублікованого в Clinical and Translational Science, показують, що олія м’яти перцевої допомагає полегшити симптоми синдрому подразненого кишківника (СПК) після прийому протягом 12 тижнів.

М'яту можна додавати у чай або холодні літні напої.

Шавлія

У невеликому дослідженні 2003 року в журналі "Фармакологія, біохімія та поведінка" шавлія була пов’язана з покращенням пам’яті, зокрема негайного запам’ятовування слів. Вчені виявили, що екстракт шавлії допомагає покращити роботу мозку у людей з хворобою Альцгеймера.

Шавлію можна додавати до смаженої курки та стейків, макаронів, смажених овочів і навіть супів.

Часник

Дослідження 2019 року в Trends in Food Science & Technology показує, що часник має противірусні властивості, які можуть допомогти підтримати імунітет. Сполуки сірки в часнику допомагають підвищити імунітет, стимулюючи нейтрофіли, або білі кров’яні тільця, які борються з мікробами.

Часник є чудовою спецією до м'ясних страв, салатів чи тостів.