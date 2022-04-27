11-летний мальчик, переживший изнасилование оккупантов, нарисовал первую картинку

В Киевской области российские оккупанты творили зверства - они убивали, насиловали, мародерили. Очень часто жертвами становились дети. Так, от жестокости российских солдат пострадал 11-летний мальчик. Его изнасиловали на глазах у матери.

Об этом специалист Александра Квитко (с позволения матери ребенка) рассказала на странице в Facebook.

Психолог рассказала, что ребенок нарисовал два рисунка, один сразу после ужасных событий, другой - сейчас.

"С мальчиком, которому 11 лет, и о зверствах, которые с ним совершили, пожалуй, вы уже читали, мы общаемся рисунками. Вы видите его первый рисунок, который он прислал мне. И тот, который он прислал мне сегодня (єто не его имя, не волнуйтесь", - написала Александра.

Рисунок, который нарисовал ребенок, сразу после зверств (фото: facebook.com/aleksandra.kvitko)

Рисунок, который нарисовал ребенок, после реабилитации (фото: facebook.com/aleksandra.kvitko)

Мама ребенка сообщила, что сейчас ее сын уже может говорить отдельные слова. Стоит ли напоминать, какую травму пережил бедный мальчик.

Напомним, что по состоянию на 25 апреля на горячую линию омбудсменки Людмилы Денисовой поступило обращение о 101 случае сексуальных преступлений на недавно освобожденных от российских захватчиков территориях Украины.