109 детских колясок в центре Львова: сильное фото, которое должен увидеть весь мир

Акция называется "Цена войны". Ее цель - привлечение внимания к смертям невинных украинских детей.

109 - количество погибших украинских детей без учета Мариуполя, где подсчет жертв сейчас невозможен из-за осады города.

"За 22 дня полномасштабного вторжения российские войска безжалостно убили 109 украинских детей. 109 детей, которые стали ангелами и теперь, вместо решительных действий мира, охраняют небо Украины. Эта цифра не учитывает потерь в Мариуполе, который постоянно находится под обстрелами", - говорится в сообщении.

"Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях россии и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky", - призывает Андрей Садовый, мэр города.