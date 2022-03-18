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109 детских колясок в центре Львова: сильное фото, которое должен увидеть весь мир

Фото: Во Львове выставили 109 детских колясок (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Светлана Мащенко

В центре Львова на площади Рынок выставили 109 пустых детских колясок. Именно столько детей по состоянию на 18 марта погибло с начала вторжения РФ в Украину

Об этом сообщили во Львовском горсовете.

Акция называется "Цена войны". Ее цель - привлечение внимания к смертям невинных украинских детей.

109 - количество погибших украинских детей без учета Мариуполя, где подсчет жертв сейчас невозможен из-за осады города.

"За 22 дня полномасштабного вторжения российские войска безжалостно убили 109 украинских детей. 109 детей, которые стали ангелами и теперь, вместо решительных действий мира, охраняют небо Украины. Эта цифра не учитывает потерь в Мариуполе, который постоянно находится под обстрелами", - говорится в сообщении.

"Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях россии и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky", - призывает Андрей Садовый, мэр города.

Ранее мы писали, про сильное фото "Мрии" над Ирпенем за несколько дней до войны.

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