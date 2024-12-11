105-річна жінка назвала дивний продукт, який вона їсть щодня для довголіття

В чому секрет довгого життя Хелен Тенслі

Тенслі дотримується здорового способу життя. Вона ніколи не палила і вживала алкоголь лише зрідка протягом більш ніж століття життя.

Але окрім цих поширених здорових звичок, можливо, найбільше виділяється те, що вона щодня їсть зубчик часнику.

До речі, Хелен не єдина людина, яка приписує цьому продукту своє довголіття. У 2020 році 89-річна Вірджинія Ташджян показала, як вона їла ранкові яйця великою кількістю гранульованого часнику.

Коли онук назвав її "божевільною" за те, що вона використала стільки основного продукту, вона зухвало відповіла: "Ти божевільний. Це те, що тримає мене в живих".

Дослідження пов’язують часник і довголіття

Вживання часнику для довголіття - це не просто факт. Дослідження 2019 року, опубліковане в журналі Nutrients, показало, що з 27 000 учасників ті, хто їв часник принаймні раз на тиждень, ймовірно, прожили довше, ніж ті, хто цього не робив, через зниження ризику смерті від усіх причин.

Зокрема, ті, хто в своєму раціоні мав часник, жили в середньому на півроку довше порівняно з учасниками, які його не любили.

Частково це може бути пов’язано з численними перевагами для здоров’я, які все більше досліджень пов’язують із вживанням часнику. Особливо коли мова йде про вирішення проблем, які можуть призвести до ранньої смерті.

Дослідження 2018 року показало, що вживання більшої кількості часнику може допомогти знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ (проте попереджаючи, що потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити ці заяви).

Інші досліджували його протиракові властивості, у тому числі одне дослідження 2019 року в Китаї, яке показало, що споживання більшої кількості часнику, знижує ймовірність діагностики колоректального раку у понад 880 учасників.

Дослідження 2020 року показало, що прийом часникових добавок може допомогти знизити високий кров’яний тиск, посилаючись на 16-40% зниження потенційно серйозних серцево-судинних хвороб.