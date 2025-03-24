104-річна жінка після святкування дня народження назвала три секрети довголіття: і це не гени

104-річна жінка зізналася, що її довголіття залежить не лише від генів, фізичних вправ і дієти, але й від способу життя.

В чому секрет довгожительки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

В чому секрет довголіття 104-річної жінки

Марія Сегунда Перес, яку ласкаво називають Ла Ноніта, відсвяткувала свій день народження в будинку престарілих у Кордові, Аргентина.

На святі були присутні чотири покоління її родини, від дітей до праправнуків. Маріса, одна з онучок Марії, розповіла, що її бабуся завжди була найпозитивнішою у сім’ї.

Її головна порада щодо довголіття - "мати хороші думки". Маріса також зазначила, що її бабуся завжди наголошує на важливості зосередитися на покращенні власного життя, а не порівнювати себе з іншими.

Крім того, вона радить уникати суперечливих тем, таких як політика та релігія, віддаючи перевагу більш мирним розмовам.

104-річна Марія Сегунда Перес (Скриншот)

Маріса зазначає, що поряд із хорошим психічним благополуччям її бабуся постійно дотримується збалансованого харчування, та веде активний спосіб життя. Вона завжди рухається та займається фізичними вправами.

Хоча деякі можуть подумати, що очікувана тривалість життя залежить виключно від генетики, медики кажуть, що фактори способу життя, такі як дієта та фізичні вправи, можуть відігравати вирішальну роль.

Які продукти можуть сприяти довголіттю?

Немає дієти, яка б гарантовано додала років у ваше життя, але деякі продукти можуть допомогти зміцнити ваше здоров’я кількома способами. Дослідження показують, що середземноморська дієта зазвичай пов’язана з подовженням життя.

Дієта складається з ряду здорових продуктів, таких як цільні зерна, фрукти, овочі, морепродукти, квасоля та горіхи. Також протягом тривалого часу вивчали користь ягід для здоров’я, яка варіюється від зниження ризику серцево-судинних захворювань, покращення здоров’я мозку та зниження рівня запалення.

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