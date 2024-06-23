102-річна жінка розкрила три звички для здорового та щасливого життя

Дебора Секелі - довгожителька. Зараз жінці 102 роки і вона щодня займається спортом. Вона також веде власний бізнес, постійно відвідує друзів і завжди знаходить час для походу в оперу.

В чому секрет довголіття Дебори, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

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Ось три щоденні практики, які використовує Дебора, та які привели її до довголіття.

Рухайтеся щодня

Дебора запевняє, що кожного дня рухається упродовж всього життя. Також вона радить знайти однодумців, які будуть розділяти ваші звички та рухатися з вами.

"Я єврейка, і в мене є подруга католицька черниця, яка любить гуляти. І тому ми йдемо гуляти одразу після того, як вона приходить до мене", - каже жінка.

Зараз Дебора займається спортом не з такою інтенсивністю, як у молодості, але все одно не кидає його. Вона надає перевагу довгим пішим прогулянкам, які і є активністю.

Коли Секелі жила на Таїті зі своєю родиною, вона їздила на велосипеді до школи та поверталася додому на обід. У дорослому віці вона також регулярно займалася пілатесом, а потім розпочала свій бізнес та створила фітнес-курорт.

Деборі виповнилося 102 роки (Скриншот)

Пескетаріанська дієта

Дебора з дитинства дотримувалася переважно рослинної дієти. Вона їсть рибу, але ніколи не вживає м'яса.

Її харчові звички тісно пов’язані з середземноморською дієтою, яка надає пріоритет цільнозерновим продуктам, фруктам і овочам, рибі тощо.

На сніданок вона зазвичай їсть йогурт, банан і цільні зерна. На обід - салат. А на вечерю може поласувати запеченою картоплею з рибою.

Спілкуєтеся і завжди вчіться нового

Дебора у свої роки не перестає бути соціально активною. Вона відвідує театр та обожнює оперу. Вона також виступає на своєму фітнес-курорті щосереди та зустрічається з гостями кілька разів на тиждень.

На додаток до своєї громадської діяльності, Секелі завжди прагне дізнатися більше, і дослідження довголіття показують, що люди, яким виповнилося 80 років, щодня дізнаються щось нове.

Секелі знає чотири різні мови та дуже любить дізнаватися про інші культури.

Дебора рухається щодня (Скриншот)