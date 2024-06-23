102-летняя женщина раскрыла три привычки для здоровой и счастливой жизни

Дебора Секели - долгожительница. Сейчас женщине 102 года, и она ежедневно занимается спортом. Она также ведет свой бизнес, постоянно посещает друзей и всегда находит время для похода в оперу.

В чем секрет долголетия Деборы, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

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Вот три ежедневные практики, которые использует Дебора, которые привели ее к долголетию.

Двигайтесь каждый день

Дебора уверяет, что каждый день двигается на протяжении всей жизни. Также она рекомендует найти единомышленников, которые будут разделять ваши привычки и двигаться с вами.

"Я еврейка, и у меня есть подруга католическая монахиня, которая любит гулять. И поэтому мы идем гулять сразу после того, как она приходит ко мне", - говорит женщина.

Сейчас Дебора занимается спортом не с такой интенсивностью, как в молодости, но все равно не бросает его. Она предпочитает долгие пешие прогулки, которые и являются активностью.

Когда Секели жила на Таити со своей семьей, она ездила на велосипеде в школу и возвращалась домой на обед. Во взрослом возрасте она регулярно занималась пилатесом, а затем начала свой бизнес и создала фитнес-курорт.

Дебору исполнилось 102 года (Скриншот)

Пескетарианская диета

Дебора с детства придерживалась преимущественно растительной диеты. Она ест рыбу, но никогда не употребляет мясо.

Ее пищевые привычки тесно связаны со средиземноморской диетой, которая придает приоритет цельнозерновым продуктам, фруктам и овощам, рыбе и т.д.

На завтрак она обычно ест йогурт, банан и цельные зерна. На обед – салат. А на ужин может полакомиться запеченным картофелем с рыбой.

Общаетесь и всегда учитесь новому

Дебора в свои годы не перестает быть социально активным. Она посещает театр и обожает оперу. Она также выступает на своем фитнес-курорте каждую среду и встречается с гостями несколько раз в неделю.

В дополнение к своей общественной деятельности, Секели всегда стремится узнать больше, и исследования долголетия показывают, что люди, которым исполнилось 80 лет, каждый день узнают что-нибудь новое.

Секели знает четыре разных языка и очень любит узнавать другие культуры.

Дебора двигается каждый день (Скриншот)