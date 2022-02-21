"1000 новых супердрузей для онкобольных детей": в Украине провели благотворительный радиомарафон

К всемирному Дню онкобольного ребенка фонд "Таблеточки" вместе с "Радио НВ" и "АЛЛО" провели благотворительный радиомарафон, который привлек 1000 человек для регулярной помощи онкобольным детям.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В течение двух дней в студии "Радио НВ" представители фонда вместе с друзьями и амбассадорами фонда говорили о проблематике детского рака в Украине и важности и удобстве регулярной помощи детям с онкозаболеваниями.

К команде супердрузей - людей, которые вносят собственный регулярный вклад в системную борьбу с детским раком - благодаря радиомарафону присоединилось 1000 человек, которые оформили регулярную помощь на почти 240 тысяч гривен.

Партнером акции стала компания "АЛЛО " , которая добавила 260 тысяч гривен, чтобы дети получили жизненно важную помощь на полмиллиона гривен.

Отметим, что каждый год в Украине диагностируют около тысячи новых случаев детского рака. В развитых странах выживает более 80% онкобольных детей, в Украине - половина. Именно регулярная помощь позволяет детям получать жизненно необходимое лечение в срок. Что крайне важно, ведь перерывы в процедурах или приеме медикаментов могут свести на нет все пройденное до этого лечение.

Лечение детского рака требует комплексного и системного подхода. Онкобольные дети нуждаются в абсолютно разной помощи на каждом этапе лечения. Поэтому ежемесячные взносы - это не только гарантированные лекарства, но и психосоциальная поддержка семей, улучшение условий для пребывания в онкоотделениях по всей Украине, обучение медицинского персонала, защита интересов детей на уровне государства, реабилитация и поддержка паллиативных пациентов. Именно благодаря поддержке супердрузей системные изменения становятся возможными.

"Рак – первая среди болезней причина смертности детей во всем мире. Это серьезный вызов для украинской медицины и общества в целом. Вызов, который нуждается в стратегическом подходе. Государство не всегда может закрыть все потребности онкобольных детей. Поэтому от имени подопечных и команды фонда выражаю искреннюю благодарность нашим отзывчивым благотворителям и щедрым партнерам. Благодаря их регулярной поддержке становятся возможными системные изменения в сфере детской онкологии", - комментирует исполнительный директор фонда "Таблеточки" Вячеслав Быков.

"Второй раз национальный маркетплейс АЛЛО поддерживает Радиомарафон, который проводит БФ "Таблеточки" с целью поиска новых супердрузей для системной помощи детям. И второй год я убеждаюсь в том, что украинцы - очень чуткая нация. Радует, что к марафону присоединились и клиенты АЛЛО. Благодаря нашим совместным усилиям с фондом и радиостанцией, подопечные фонда получили 500 тысяч гривен помощи для борьбы за жизнь", - отметил Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК "АЛЛО".

Присоединиться к сообществу супердрузей и оформить ежемесячную подписку на регулярную помощь можно по ссылке tabletochki.org/superdruzi

Благотворитель может выбрать любую комфортную сумму, которая будет списываться раз в месяц с его банковской карты в указанный день. Подписку можно отменить в любое время в личном кабинете на сайте. Только благотворитель самостоятельно может выбрать сумму и удобную дату списания. Команда фонда не имеет доступа к данным банковской карты благотворителя.

Напомним, "Таблеточки" - благотворительный фонд, который уже более 10 лет помогает онкобольным детям в Украине. Фонд работает в четырех направлениях: адресная помощь семьям, системная помощь детским онкоотделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медицинского персонала. Ежемесячно на попечении фонда 500 семей и 21 онкоотделение по всей Украине. За время работы фонда более 5500 семей получили адресную помощь.

"АЛЛО" - маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины в более 140 городах Украины.