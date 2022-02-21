"1000 новых супердрузей для онкобольных детей": в Украине провели благотворительный радиомарафон

К всемирному Дню онкобольного ребенка фонд "Таблеточки" вместе с "Радио НВ" и "АЛЛО" провели благотворительный радиомарафон, который привлек 1000 человек для регулярной помощи онкобольным детям.
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
К всемирному Дню онкобольного ребенка фонд "Таблеточки" вместе с "Радио НВ" и "АЛЛО" провели благотворительный радиомарафон, который привлек 1000 человек для регулярной помощи онкобольным детям.
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В течение двух дней в студии "Радио НВ" представители фонда вместе с друзьями и амбассадорами фонда говорили о проблематике детского рака в Украине и важности и удобстве регулярной помощи детям с онкозаболеваниями.
К команде супердрузей - людей, которые вносят собственный регулярный вклад в системную борьбу с детским раком - благодаря радиомарафону присоединилось 1000 человек, которые оформили регулярную помощь на почти 240 тысяч гривен.
Партнером акции стала компания "АЛЛО", которая добавила 260 тысяч гривен, чтобы дети получили жизненно важную помощь на полмиллиона гривен.
Отметим, что каждый год в Украине диагностируют около тысячи новых случаев детского рака. В развитых странах выживает более 80% онкобольных детей, в Украине - половина. Именно регулярная помощь позволяет детям получать жизненно необходимое лечение в срок. Что крайне важно, ведь перерывы в процедурах или приеме медикаментов могут свести на нет все пройденное до этого лечение.
Лечение детского рака требует комплексного и системного подхода. Онкобольные дети нуждаются в абсолютно разной помощи на каждом этапе лечения. Поэтому ежемесячные взносы - это не только гарантированные лекарства, но и психосоциальная поддержка семей, улучшение условий для пребывания в онкоотделениях по всей Украине, обучение медицинского персонала, защита интересов детей на уровне государства, реабилитация и поддержка паллиативных пациентов. Именно благодаря поддержке супердрузей системные изменения становятся возможными.
"Рак – первая среди болезней причина смертности детей во всем мире. Это серьезный вызов для украинской медицины и общества в целом. Вызов, который нуждается в стратегическом подходе. Государство не всегда может закрыть все потребности онкобольных детей. Поэтому от имени подопечных и команды фонда выражаю искреннюю благодарность нашим отзывчивым благотворителям и щедрым партнерам. Благодаря их регулярной поддержке становятся возможными системные изменения в сфере детской онкологии", - комментирует исполнительный директор фонда "Таблеточки" Вячеслав Быков.
"Второй раз национальный маркетплейс АЛЛО поддерживает Радиомарафон, который проводит БФ "Таблеточки" с целью поиска новых супердрузей для системной помощи детям. И второй год я убеждаюсь в том, что украинцы - очень чуткая нация. Радует, что к марафону присоединились и клиенты АЛЛО. Благодаря нашим совместным усилиям с фондом и радиостанцией, подопечные фонда получили 500 тысяч гривен помощи для борьбы за жизнь", - отметил Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК "АЛЛО".
Присоединиться к сообществу супердрузей и оформить ежемесячную подписку на регулярную помощь можно по ссылке tabletochki.org/superdruzi
Благотворитель может выбрать любую комфортную сумму, которая будет списываться раз в месяц с его банковской карты в указанный день. Подписку можно отменить в любое время в личном кабинете на сайте. Только благотворитель самостоятельно может выбрать сумму и удобную дату списания. Команда фонда не имеет доступа к данным банковской карты благотворителя.
Напомним, "Таблеточки" - благотворительный фонд, который уже более 10 лет помогает онкобольным детям в Украине. Фонд работает в четырех направлениях: адресная помощь семьям, системная помощь детским онкоотделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медицинского персонала. Ежемесячно на попечении фонда 500 семей и 21 онкоотделение по всей Украине. За время работы фонда более 5500 семей получили адресную помощь.
"АЛЛО" - маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины в более 140 городах Украины.