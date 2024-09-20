"1000 днів війни. Мій шлях": відкрито прийом робіт до участі у Конкурсі есе від музею "Голоси Мирних"

Розпочато прийом творчих робіт у рамках Конкурсу есе "1000 днів війни. Мій шлях"! Конкурс оголошує музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова до Міжнародного дня миру, щоб підкреслити значення миру як головної цінності суспільства, силу духу української молоді попри виклики війни, її вміння знаходити світло у темні часи, прагнення жити та впевнено дивитися у майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

До участі запрошуються учні 9-11 класів, студенти I-II курсів коледжів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти всіх областей України.

Увага! Подати есе до конкурсу можна до 20 жовтня 2024 року лише в один спосіб: через офіційну реєстраційну форму на сайті музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова:

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами конкурсу. Корисна шпаргалка для учасників.

Переможців буде оголошено 20 грудня 2024 року на сайті музею. Вони отримають дипломи та подарунки: гаджети, повербанки та інші корисні речі.

Найкращі роботи стануть частиною музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, найбільшої у світі колекції історій про війну в Україні, який містить вже 120 тисяч живих історій з перших вуст.

Організаторами конкурсу є Фонд Ріната Ахметова за підтримки Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" та Міністерства освіти і науки України. Слідкуйте за оновленнями на сторінці проєкту.