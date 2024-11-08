"1000 днів. Тисячі історій": спецпроєкт музею "Голоси Мирних" до 1000 днів повномасштабної війни

"1000 днів. Тисячі історій" - це проєкт музею, що нагадує світу про війну в центрі Європи. Це колекція, до якої увійшли 20 знакових віх 1000 днів повномасштабної війни. Перший день вторгнення, навала на Київщину, мільйони біженців, трагедія Маріуполя, викрадені українські діти, фортеця Бахмут, звільнення Херсона, руйнування Каховської ГЕС – ці та інші події показані крізь долі українців, чиї історії представлені у музеї "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

• 10-річний Ілля з Маріуполя, втратив маму і сам був поранений, пройшов довгий шлях повернення з окупованих територій до Києва

• Олег, викладач MBA з Київщини, дивом витримав тортури в російському полоні

• Наталя з Маріуполя, бачила рідне місто у руїнах, вбитих на вулицях, ледь вижила після важкої травми

• Лариса, лікарка з Києва, рятувала новонароджених малюків під час жорстокої ракетної атаки на Охматдит

Це лише кілька з 1000 історій. Подивиться більше можна за посиланням.

"Я впевнена, що найважливіші музеї цієї війни і взагалі головні форми пам’яті мають бути присвячені не подіям, а людям та людським історіям, які були учасниками й свідками тих подій. Музей "Голоси Мирних" вже зараз чи не найбільший у світі за кількістю історій цивільних. Саме тут звучать сотні тисяч голосів тих, хто втратив дім, близьких, здоров’я, роботу, але не втратив пам’яті і здатності свідчити про правду", - зазначила Наталія Ємченко, членкиня Наглядової Ради Фонду Ріната Ахметова.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає, зберігає та ділиться свідченнями мирних людей про пережите під час війни в Україні з 2014 року, є найбільшим архівом у світі та джерелом правди про війну. Музей налічує понад 120 тисяч історій та щодня поповнюється новими.