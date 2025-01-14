100-річна жінка, яка все ще працює, назвала 5 секретів довголіття

Секрети довголіття 100-річної американки

Джоклета розповіла, що вона тричі виходила на пенсію.

"Мені довелося вийти з дому, повернутися на роботу і подивитися, що відбувається в суспільстві", - розповіла вона.

Зараз Вілсон є найстаршим працівником у супермаркеті Home Depot у США, і ця роль, за її словами, "дуже весела". Але окрім роботи в роздрібній торгівлі, нещодавно вона поділилася деякими іншими секретами свого довголіття.

Якнайбільше спілкуйтеся

Однією з причин, чому Вілсон пішла на роботу в Home Depot у віці 98 років, була соціалізація. Її бажанням було спілкуватися з людьми.

Насправді, коли їй виповнилося 100 років, вона влаштувала вечірку з нагоди дня народження з 80 гостями у себе вдома, разом із двома піаністами. Тепер вона два рази на тиждень працює в магазині з 6 до 10 ранку.

Танцюйте

Вілсон танцює протягом усього життя. Вона подорожувала світом і завжди танцювала. Навчання танцям також навчило її важливості гарної постави, яку вона часто перевіряє, стоячи біля стіни.

Будьте креативними

Танець - не єдине творче заняття Вілсона. У 90 років вона купила фортепіано і сама вчилася грати. Через кілька років вона вийшла на сцену, щоб виступити в місцевому театрі.

Харчуйтеся правильно

У американки був діагностований рак. З цих причин вона намагається харчуватися якомога здоровіше. Один із способів, як вона це робить, - обмежує споживання цукру. Вона визнає, що для цього потрібен великий самоконтроль, але час від часу дозволяє собі смаколики. За її словами, в морозилці вона завжди має шоколадний торт, іноді вона дозволяє собі шматочок.

"Я добре харчуюся. Я не часто їм поза домом. Я сама готую їжу і насолоджуюсь цим", - додала вона.

Не переймайтеся дрібницями

Не переймайтеся дрібницями», філософія, яку вона прийняла, коли мала справу зі своїм здоров’ям.

"Я завжди кажу: не переймайтеся дрібницями. Не хвилюйтеся. Не дозволяйте всьому вас злити. Гнів забирає багато м’язів і багато хорошого у вашому житті. Набагато легше мислити позитивно, ніж негативно. Це вимагає набагато менше зусиль. І це те, що я намагаюся робити", - резюмувала довгожителька.