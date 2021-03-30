100-летняя жительница Черновцов победила коронавирус: организм быстро прогнал болезнь

В Черновцах от коронавируса вылечилась 100-летняя жительница. У женщины были сопутствующие заболевания по возрасту, но даже это не помешало ее организму справиться с опасной болезнью.

100-летняя жительница Черновцов заболела коронавирусом вместе с остальными членами своей семьи. Сначала от COVID-19 она лечилась дома, под присмотром врачей. Но потом ее состояние начало ухудшаться и женщину госпитализировали в Черновицкую городскую больницу №1.

В медучреждение пенсионерка попала с поражением легких на 30% и ее состояние быстро ухудшалось.

"Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом", - рассказала врач отделения для больных с коронавирусом Елена Крапивина.

У пенсионерки были сопутствующие болезни, связанные с ее преклонным возрастом. Но даже это ей не помешало победить COVID-19.

В честь выздоровления 100-летней пациентки медики даже организовали маленький праздник.

"Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, да и она сама очень радостно восприняла день выписки", - рассказала лечащий врач.

Сейчас у пенсионерки ПЦР-тест отрицательный, а УЗИ легких показало, что у женщины положительная динамика на выздоровление. Как призналась Мария Тихоновна, за 100 лет она первые попала в больницу.

В Черновцах 100-летняя пенсионерка победила коронавирус