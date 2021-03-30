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100-річна мешканка Чернівців перемогла коронавірус: організм швидко прогнав хворобу

Новость на русском → Чернівці, Вівторок 30 березня 2021 14:04
100-річна мешканка Чернівців перемогла коронавірус: організм швидко прогнав хворобу У Чернівцях 100-річна жінка перемогла коронавірус (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Чернівцях від коронавірусу вилікувалася 100-річна мешканка. У жінки були супутні захворювання за віком, але навіть це не завадило її організму впоратися з небезпечною хворобою.

Деталі розповіли в місцевому виданні АСС.

100-річна мешканка Чернівців захворіла на коронавірус разом з іншими членами своєї сім'ї. Спочатку від COVID-19 вона лікувалася вдома, під наглядом лікарів. Але потім її стан почав погіршуватися і жінку госпіталізували в Чернівецьку міську лікарню №1.

В медустанову пенсіонерка потрапила з ураженням легень на 30% і її стан швидко погіршувався.

"Кілька днів перебувала на кисневої дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою", - розповіла лікар відділення для хворих з коронавірусом Олена Крапівіна.

У пенсіонерки були супутні хвороби, пов'язані з похилим віком. Але навіть це їй не завадило перемогти COVID-19.

На честь одужання 100-річної пацієнтки медики навіть організували маленьке свято.

"Це ми самі цілим колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї ради, так і вона сама дуже радісно сприйняла день виписки", - розповіла лікар.

Зараз у пенсіонерки ПЛР-тест негативний, а УЗД легень показало, що у жінки позитивна динаміка на одужання. Як зізналася Марія Тихонівна, це вперше за 100 років вона потрапила в лікарню.

100-річна мешканка Чернівців перемогла коронавірус: організм швидко прогнав хворобуУ Чернівцях 100-річна пенсіонерка перемогла коронавірус

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Івано-Франківську медики врятували півторамісячного малюка з коронавірусом.

А також розповідали про те, що у Києві лікарі відмовили в госпіталізації жінці з COVID-19 через кровотечу.

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